'Pinocho de Guillermo del Toro' triunfa en los premios Annie del cine de animación

2022 empezó difícil para Guillermo del Toro, a cuenta del fracaso en taquilla de El callejón de las almas perdidas. No obstante, el director mexicano ya había aprovechado el acuerdo con Netflix para firmar dos proyectos que llegaron en los meses siguientes y enderezaron el pabellón: se trataba de la antología de terror El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro y Pinocho de Guillermo del Toro. Esta ha sido la que se ha llevado los elogios más encendidos, y hoy es favorita a llevarse el Oscar a Mejor película animada.

Del Toro ya planea con Netflix tanto una adaptación de Frankenstein con Oscar Isaac como otra producción animada: la adaptación de El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro. Entretanto, y en lo que se acerca la gala de los Oscar, el Pinocho que ha dirigido junto a Mark Gustafson sigue arrasando allá donde pasa. Este fin de semana se celebró en la Universidad de California de Los Ángeles la 50 edición de los premios Annie, dedicados a reconocer el ámbito animado, y en esta convocatoria Pinocho ha obtenido el principal galardón.

Acompañado de Mejor animación de personajes, Mejor música, Mejor diseño de producción y Mejor dirección para Del Toro y Gustafson. La otra gran triunfadora de la noche (que compite por el Oscar con Pinocho) es Marcel the Shell with Shoes On, reconocida como Mejor película independiente. Durante la gala también se entregó el premio honorífico Winsor McCay, que en este caso distinguió a tres figuras: Pete Docter de Pixar, Craig McCracken (Las Supernenas) y, a título póstumo, la animadora canadiense Evelyn Lambart.

A continuación puedes ver el palmarés.

Mejor película: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor película indie: Marcel the Shell with Shoes On

Mejor producción especial: El niño, el topo, el zorro y el caballo

Mejor cortometraje: Vendedores de hielo

Mejor cortometraje promocional: Save Ralph

Mejor serie infantil: Abominable and the Invisible City

Mejor serie para adultos: Bob's Burgers

Mejor miniserie: Oni: La leyenda del dios del trueno

Mejor animación de personajes en cine: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor animación de personajes en TV: El niño, el topo, el zorro y el caballo

Mejor diseño de personajes en cine: Los tipos malos

Mejor diseño de personajes en TV: Jíbaro (Love, Death + Robots)

Mejor dirección en cine: Guillermo del Toro y Mark Gustafson por Pinocho

Mejor dirección en TV: Peter Baynton y Charlie Mackesy por El niño, el topo, el zorro y el caballo

Mejor actuación de voz en cine: Jenny Slate por Marcel the Shell with Shoes On

Mejor actuación de voz en televisión: Maurice LaMarche por Zootrópolis+

Mejor guion en cine: Marcel the Shell with Shoes On

Mejor guion en TV: El niño, el topo, el zorro y el caballo

