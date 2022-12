"Imagina tener toda esa imaginación": Taylor Swift alaba a Guillermo del Toro

A Taylor Swift no le ha bastado llegar a lo más alto con la música: siente un gran interés por el cine, de ahí que haya querido varias veces participar en alguna película. No consiguió un papel en Los miserables, pero a cambio Tom Hooper sí le permitió participar en Cats (lo que en sí mismo tampoco resultó ser buena idea), y entretanto Swift ha ejercido como directora en el videoclip de All Too Well, ha compuesto ocasionalmente para la banda sonora de algún film, y también ha encarado un rol secundario en Ámsterdam, la última película de David O. Russell. Ámsterdam, para más señas, es una de las película peor recibidas de 2022 (tanto por la crítica como por la taquilla), y al menos ha coincidido con el triunfal lanzamiento del nuevo álbum de Swift, Midnights.

Pero ninguno de estos fracasos haya empañado las ganas de Swift de ser vinculada más fuertemente al cine, y durante un evento organizado por The Hollywood Reporter (llamado Women in Entertainment Power 100) ha abordado este entusiasmo a partir de la figura de Guillermo del Toro. Resulta que Swift admira muchísimo el trabajo del director mexicano, hasta el punto de que desear intercambiarse por él durante un día, y así experimentar qué se siente al poseer tanto talento. “Imagina tener toda esa imaginación, ese vocabulario visual y esa asombrosa filmografía”, ha dicho la autora de Red. “Tener un abanico narrativo tan diverso, y de alguna forma poner tu huella artística distintiva en cada película”. Las alabanzas a Del Toro vienen en un momento muy propicio.

Y es que este año el director (una “mente maestra” según Swift) ha estrenado tanto El callejón de las almas perdidas (con una taquilla mediocre subsanada no obstante por su presencia en la carrera de los Oscar) como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Una antología de terror para la que Del Toro ha podido reclutar a algunos de los mejores cineastas del género de la actualidad, que además precede otro trabajo del director de La forma del agua con Netflix. Se trata de Pinocho de Guillermo del Toro, adaptación animada en stop motion del clásico de Carlo Collodi que ha recibido críticas geniales, y que llegará al catálogo de Netflix este 25 de diciembre.

