Sitges 2023 | 'Late night with the Devil': demonios y niñas poseídas en el mejor especial televisivo de Halloween de la historia

Entre 1995 y 1997, Esta noche cruzamos el Mississippi se convirtió en uno de los programas más laureados de la televisión española. El primer gran late night en nuestro país que importaba un formato que llevaba décadas arrasando en Estados Unidos. Un show que comenzaba con un tono más serio para posteriormente derivar en telebasura que buscaba el morbo para ser líder de audiencia.

En un momento en el que este formato está herido de muerte ante los numerosos escándalos de presentadores como Ellen DeGeneres o Jimmy Fallon, ambos acusados de comportamientos déspotas con sus equipos de trabajo, Late Night with the Devil versiona uno de estos programas televisivos, ambientado en un especial de Halloween de 1977, donde la búsqueda del morbo hará que el conductor invoque a un espíritu en directo y desate el mal en plató.

'Late night with the devil'- crítica de la película

Valoración: 'Late night with the devil'

Promocionada acertadamente por sus directores, los hermanos Cameron y Colin Cairnes (Scare Campaign), como una mezcla entre Network. Un mundo implacable (Sidney Lumet, 1976) y El exorcista (William Friedkin, 1973), Late Night with the Devil supone una versión retro de los programas televisivos nocturnos de la televisión estadounidense.

El filme presentado como found footage, ya que el metraje que visualizan los espectadores en pantalla es el del propio especial televisivo récord de audiencias y las imágenes del backstage, sigue la oleada de esta técnica narrativa que en los últimos años ha estado detrás de filmes formidables como Maleficio, Broadcast Signal Intrusion o Murder Death Koreatown.

'Late Night with the Devil' Cinemanía

Precisamente el uso del found footage permite al espectador que se sumerja de lleno en el programa como si de verdad lo estuviera viviendo en directo, con pausas publicitarias, cortinillas y risas enlatadas. Cine cuasi interactivo con el espectador, donde se sucede la imagen de un variopinto grupo de parapsicólogos, médiums y farsantes en el plató ante la atenta mirada del presentador, Jack Delroy.

Más allá de esto, el filme también se vale de la credulidad de la sociedad americana en casos de parapsicología que aupaban a expertos en fantasmas como los Warren. Una excusa para hacer desfilar por la pantalla a algunas de las figuras más excéntricas a las que la televisión daba cabida como si de verdaderos profesionales de la lucha contra el mal se trataran, en un programa que no sería el mismo sin un grandísimo presentador.

Jack Delroy sufre un bache después de la muerte por cáncer de su mujer y la incapacidad para que su programa supere al número uno de la parrilla televisiva, aludiendo también a los propios problemas personales que provocan que el presentador se retire durante un tiempo y regrese para presentar un especial que resultará inolvidable para la audiencia.

Detrás del gran protagonista de este sarao encontramos al actor David Dastmalchian, en uno de los papeles más redondos de su trayectoria. El salto a un gran papel principal después de llevar décadas trabajando en personajes de menor calado en superproducciones como Oppenheimer, Dune o El caballero oscuro. La figura del personaje de Dastmalchian emula al eterno dandi televisivo con cuya verborrea se metía al público en el bolsillo, inclusive en los momentos más truculentos.

El encanto de Late Night with the Devil reside en su capacidad para introducir al espectador en un formato oxidado como el late night y hacer que se sienta partícipe de este programa en directo. Algo que precisamente supone un mayor golpe de efecto cuando de las risas pasamos al desconcierto tras la aparición de una niña poseída que provoca un final apoteósico. Un filme envuelto en un diseño de producción vintage que nos traslada a los 70, con el juego que supone la ambientación en una época gloriosa para la televisión.

No es de extrañar que maestros del terror como Stephen King hayan caído rendidos ante Late Night with the Devil, calificándola como "brillante". Un viaje a los late night norteamericanos de los años 70 en su búsqueda del morbo a través de niñas endemoniadas, accediendo al lado más emocional y asustadizo de los espectadores.

