Tensión en 'Aquaman 2': Jason Momoa habría aparecido disfrazado de Johnny Depp para fastidiar a Amber Heard

El próximo 20 de diciembre se estrenará Aquaman y el reino perdido en los cines de España. Entre todo el trasfondo de esta secuela destaca la presencia de Amber Heard, que vuelve a interpretar a Mera en este largometraje. La actriz ha estado en el foco por su juicio contra Johnny Depp, suceso que ha ocupado numerosos titulares a lo largo de los últimos meses.

Este caso tan mediático ha afectado al trabajo de ambas partes, que ahora vuelven a la normalidad. Johhny Depp con Jeanne du Barry y Amber Heard con In the Fire y esta nueva entrega del héroe de DC Comics. Sin embargo, las consecuencias del litigio salpicaron durante y después del mismo. Uno de estos efectos apunta directamente a la actriz y cómo tuvo que lidiar con esto durante el rodaje de Aquaman 2.

Las supuestas notas de la Dra. Dawn Hughes sobre sus sesiones de terapia con Heard fueron filtradas por varios usuarios en internet. En ellas se describe un escenario hostil en el set de grabación, donde supuestamente tuvo que aguantar ciertas bromas de Jason Momoa, quien interpreta el papel protagonista en el filme. Según apunta Variety, el actor se habría presentado varias veces borracho y en una ocasión se vistió como Johnny Depp.

"Jason dijo que quería que me despidieran. Jason llegaba borracho y tarde al set. Se vestía como Johnny. Tiene todos los anillos también", aseguran las notas filtradas. Según este testimonio, el intérprete hawaiano habría presionado para que Heard dejase de interpretar a Mera en la secuela de Aquaman. El representante de Momoa no hizo comentarios, pero un portavoz de DC negó estos sucesos, alegando que el actor siempre "se comportó de manera profesional".

Otras personas habrían suscrito el mismo sentimiento sobre el comportamiento del intérprete: "Jason trabaja duro, le gusta beber cerveza como a todos, pero no aparece borracho en el set. Y no se viste como Johnny Depp. Siempre ha llevado un estilo bohemio". Por su parte, Heard no ha hecho comentarios al respecto, pero sus abogados se opusieron a la publicación de estas notas.

Según los apuntes de Hughes, no solo Momoa habría causado problemas. El director de la película, James Wan, supuestamente trataba a la actriz con desprecio y le prohibía publicar contenido sobre Aquaman. El cineasta no ha hablado públicamente, pero el portavoz de DC negó estos hechos. Lo que sí es cierto es el hecho de que el personaje de Mera cuenta con menos minutos en pantalla de los que estaban previstos.

Amber Heard estuvo cerca de ser despedida

Como apunta Variety, Amber Heard casi abandona definitivamente el papel de Mera tras el estreno de Aquaman en 2018. Warner Bros. y James Wan estuvieron a punto de despedirle por una supuesta falta de química con Jason Momoa, pero la decisión no tenía nada que ver con la relación de la actriz con Johnny Depp. Además, el hawaiano no habría tenido nada que ver en esto.

Otras fuentes señalaron que la narrativa de la falta de química es falsa, alegando que Heard cumplía los requisitos por encima de otras intérpretes como Abbey Lee. Finalmente, Warner habría optado por conservar a la actriz en el papel debido a las amenazas de Elon Musk. El magnate, que fue su expareja, aseguró que acabaría con el estudio si el despido llegaba a ser efectivo, por lo que todo se mantuvo en su cauce.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.