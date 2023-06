Johnny Depp explica cómo se sintió ante el ninguneo de Hollywood: "No me fui a ninguna parte"

La celebración reciente del 60 cumpleaños de Johnny Depp llegaba con regalos como el detrás de las cámaras de su paso por Cannes, donde el actor se abría en canal sobre su retorno al cine y la vida pública, después de sus constantes escándalos y juicios contra su ex Amber Heard.

En un vídeo compartido por el fotógrafo Greg Williams, que forma parte del recopilatorio Hollywood Authentic de Cannes, Depp se mostraba molesto ante las palabras que hablaban sobre su regreso a la industria del cine y el ninguneo de cierta parte del sector.

"Lámalo como quieras. Podrías hacerlo de la manera que quieras, pero ¿regresar? Tienes que irte para volver", confesaba Depp. "Al subir los escalones de este festival, lo he hecho varias veces con diferentes películas durante muchos años y siempre te sientes jodidamente expuesto". Unas declaraciones que mostraban la disconformidad de los titulares sobre el retorno de Johnny Depp.

"La gente puede tocar el fondo muchas veces. Puedes caer directamente al fondo mil millones de veces, pero si tienes la suerte de encontrar el sótano, estás bien", confesaba el actor sobre algunos de sus momentos más difíciles.

John Depp: "No fui a ninguna parte. Estuve sentado"

Independientemente de sus palabras, lo cierto es que Warner Bros. y Disney decidieron romper los lazos con el actor tras conocerse las presuntas acusaciones de abusos que pesaban sobre él, provocando su salida de las franquicias Animales fantásticos y Piratas del Caribe.

Su nueva película, Jeanne du Barry, llegaba como su primer papel cinematográficos tres años después de su última película y tras los diversos juicios contra su exesposa, que comenzó con el artículo de opinión que Amber Heard publicó en 2018, donde denunciaba abiertamente haber sufrido abuso doméstico.

"Sigo preguntándome sobre la palabra regreso porque no fui a ningún lado", añade el intérprete. "De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de gritar por el miedo que tenían en ese momento. Pero no, no fui a ninguna parte. Estuve sentado", concluye más seguro que nunca el estadounidense.

