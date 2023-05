Grindelwald, por partida doble: la divertida fotografía de Johnny Depp y Mads Mikkelsen en Cannes 2023

El Festival de Cannes 2023 nos está regalando grandes momentos en su 76ª edición. Tras su irrupción como un terremoto en el certamen y el estreno en la inauguración de su nuevo filme Jeanne du Barry, el actor Johnny Depp también ha tenido tiempo para codearse con algunos de sus colegas de profesión, entre ellos Mads Mikkelsen.

El actor danés tiraba de humor al compartir una imagen de ambos en Cannes, donde citaba al personaje al que ambos han interpretado en la franquicia Harry Potter: Gellert Grindelwald. Mikkelsen tomaba el testigo para introducirse en la piel del malvado mago interpretado inicialmente por Depp en la adaptación cinematográfica de Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

La instantánea compartida a través de la cuenta oficial de Mads Mikkelsen en Facebook ya tiene más de 37 mil me gusta, después de que el intérprete la acompañara del mensaje "Grindewald y Grindewald". Un hecho que incluso algunos relacionaban con el célebre meme de Spider-Man señalando a Spider-Man.

La llegada de Mikkelsen a Animales fantásticos sucedía después de que el actor de Piratas del Caribe fuera "invitado a abandonar el proyecto" por parte de Warner debido al litigio con su exmujer Amber Heard (Aquaman). Un papel sobre el que el propio Mikkelsen quería hablar en su momento.

"No sé qué pasó en su vida privada, y no sé si fue justo que perdiera el trabajo, pero sabía que el rodaje estaba en marcha y me hubiera encantado hablar con él. Lo habría hecho si hubiese tenido la oportunidad, pero simplemente no lo conozco en ese sentido", admitía en su momento Mikkelsen en una entrevista.

"Obviamente iban a hacer la película y él ya no estaba involucrado, pero yo no tenía nada que ver en esa pelea. Me llamaron y tenían prisa, me encantó el guion, así que dije que sí. Sé que fue controvertido para muchas personas, pero a veces las cosas se dan así", añadía el intérprete.

Estas declaraciones eran vertidas en 2021, por lo que parece que ambos sí que han tenido tiempo de hablar desde entonces. La buena sintonía entre los dos en el certamen ha dejado claro que Depp no guarda ningún rencor a Mikkelsen tras sustituirle en esta saga, que en realidad agoniza ante los intentos de traerla de regreso.

