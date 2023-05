Así ha respondido Brie Larson a la controversia sobre Johnny Depp en Cannes: ¿verá su película?

Empieza otra edición del Festival de Cannes, el certamen de cine con mayor glamour del mundo. Lo hace inaugurado por Jeanne du Barry, película de apertura que dirige Maïwenn y protagoniza Johnny Depp, y que se ha convertido en la punta de lanza de una controversia insistente en torno al festival que dirige Thierry Frémaux. Este drama histórico sobre la figura del rey francés Luis XV es el primer film que encabeza Depp tras el juicio por difamación contra su exmujer, Amber Heard.

Por no hablar de que la mencionada Maïwenn ha sido denunciada por agredir a un periodista. Sobre estos precedentes se ha celebrado una rueda de prensa donde intervenía el jurado de esta edición: el que estará encargado de decidir qué película se lleva la Palma de Oro. Su presidente es Ruben Östlund, que ganó el año pasado su segundo gran premio por El triángulo de la tristeza (anteriormente triunfó con The Square), pero en sus filas encontramos otros nombres muy conocidos.

Como cineastas tenemos a Maryam Touzani, Atiq Ramini y Rungano Nyoni, siendo muy publicitada la presencia de Damián Szifrón y, en mayor medida, de Julia Ducournau: esto se debe a que la cineasta también recibió la Palma de Oro en una edición previa, por Titane. Como intérpretes tenemos a Paul Dano, Denis Ménochet y la ganadora del Oscar Brie Larson, que este 19 de mayo estrena Fast & Furious 10. En nombre de todos los miembros Östlund ha proclamado que verán las películas de la Sección Oficial “sin ningún prejuicio”.

Pero las distintas controversias han terminado golpeando igualmente la rueda de prensa, teniendo a Larson como renuente receptora. Un periodista le ha preguntado a la actriz de Capitana Marvel cómo se sentía por la presencia de Jeanne du Barry y Depp en Cannes. Específicamente le preguntaba por su opinión en tanto a “defensora a ultranza del movimiento Time’s Up”; ese que junto al MeToo quiere combatir el machismo y los crímenes sexuales en la industria de Hollywood.

Tensión en Cannes

Según repasa Deadline la ganadora del Oscar por La habitación ha contestado: “¿Me estás preguntando eso? Hum, no entiendo la correlación entre esta pregunta y yo”. Con lo que a continuación le han preguntado si tiene intención de ver Jeanne du Barry, y entonces Larson ha querido atajar la cuestión: “La veré cuando toque. No sé cómo me siento al respecto, francamente”. Jeanne du Barry no compite por la Palma de Oro, osea que Larson bien puede saltársela si así lo prefiere.

El incómodo episodio con Larson tiene lugar poco después de que Frémaux haya reaccionado a una dura carta abierta publicada por Adèle Haenel. La actriz de Retrato de una mujer en llamas se ha retirado del cine debido a su rechazo por el estado actual de la industria, y en un reciente comunicado ha acusado al festival de proteger a violadores y agresores sexuales. Lo que ha derivado en que Frémaux tenga que volver a posicionarse en el asunto de Depp.

El director ha dicho que solo le interesa Depp como actor, y le ha quitado importancia a los ataques de Haenel. En una entrevista previa admitió que había preferido no programar las nuevas películas de Woody Allen y Roman Polanski (Coup de Chance y The Palace) por miedo a que la polémica aparejada marcara el desarrollo del festival.

