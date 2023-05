El director de Cannes niega que sea un "festival de violadores"

En marzo de 2022 supimos de la retirada del cine de Adèle Haenel. Los motivos que adujo fue que la industria era “reaccionaria, racista y patriarcal”, y traslucían tanto el episodio que protagonizó en la entrega de los César de 2020 (cuando, al ganar Roman Polanski el premio a Mejor dirección por El oficial y el espía, se marchó airada de la saga gritando “¡qué vergüenza!”), como sus acusaciones contra Christophe Ruggia. Haenel afirma que este cineasta le agredió sexualmente cuando tenía 12 años, mientras rodaban Los diablos.

Aunque se ha presentado formalmente la acusación, Ruggia no ha sido procesado. La actriz de Retrato de una mujer en llamas, por tanto, ha abandonado la industria para centrarse en el activismo, y así es como la semana pasada publicó una carta abierta criticando al Festival de Cannes en tanto a su connivencia con agresores sexuales. “Se dan la mano para proteger a los Gerard Depardieu, los Roman Polanski y a los Dominique Boutonatts. Les molesta que las víctimas hagan demasiado ruido. Prefieren que desaparezcamos y muramos en silencio”, escribió Haenel a pocos días de que empezara la nueva edición del certamen.

Todos estos hombres (un actor, un cineasta y un productor franceses) han sido acusados de abuso sexual o arrestados, e incluso han huido de la justicia por ello (el mismo Polanski que desató su ira en los César). E igualmente han tenido presencia en Cannes. Precisamente esta nueva edición va a ser inaugurada con la proyección de Jeanne du Barry: film protagonizado por Johnny Depp luego de su mediático juicio con Amber Heard, y dirigido y coprotagonizado por Maïwenn, quien no hace mucho fue denunciada por agredir a un periodista.

Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, es consciente de los cuestionamientos que sobrevuelan el certamen, y los ha abordado durante una mesa redonda al poco de que empezara. Se ha referido sobre todo a la carta de Haenel, donde afirmaba que el festival “hace cualquier cosa para defender a los violadores” y acusaba a la industria de “desbaratar” e impedir el estallido de un movimiento MeToo en Francia.

Frémaux contra Haenel

“Ella es muy radical, pero es un comentario erróneo. Está fuera de lugar”, asegura Frémaux. “Ella no pensó eso cuando vino a Cannes, a no ser que sufriera alguna disonancia loca. La gente utiliza el Festival de Cannes para hablar de los problemas del mundo. Si esto fuera un festival para violadores no estaríais aquí escuchándome, no estaríais aquí quejándoos de que no tenéis entradas”, añadió en referencia a las habituales dificultades del festival de cara a conseguir entradas para sus pases.

El asunto de Johnny Depp también salió a la palestra, y Frémaux defendió que Depp solo le interesa “en tanto a actor”. “No sé cuál es la imagen de Johnny Depp en EE.UU. A decir verdad, en mi vida solo tengo una regla que es la libertad de pensar, y la libertad de expresión y actuación en un marco legal”. Frémaux, sin embargo, sí fue sensible a la amenaza de la controversia en lo relativo al mismo Polanski y a otro director muy cuestionado por el MeToo, Woody Allen.

Ambos cineastas han completado recientemente The Palace y Coup de Chance, y Frémaux llegó a valorar incluirlas en la programación de Cannes pero finalmente lo acabó descartando. Según dijo en otra entrevista previa, la polémica habría devorado el festival.

