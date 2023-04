¿Por qué al final Cannes no ha programado las nuevas películas de Woody Allen y Roman Polanski?

“No es una elección controvertida en absoluto. Si a Johnny Depp le hubieran prohibido trabajar sería distinto, pero no es el caso”, respondió Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, ante la polémica que parece que va a marcar esta siguiente edición. El certamen será inaugurado con Jeanne du Barry, drama histórico controvertido por dos motivos: uno de ellos, que es el primer film que protagoniza Depp luego de ganar el juicio por difamación contra su exmujer Amber Heard.

El otro es si cabe más delicado, pues hace una semana Maïwenn (que dirige la película y coprotagoniza como la homónima Jeanne, amante del rey Luis XV) fue acusada de agredir a un periodista. Pero Frémaux le quita hierro al asunto y confía en que la cobertura de Cannes no vaya a estar determinada por estas cuestiones. Aunque sí ha existido preocupación por controversias, y es lo que explica que entre la selección del festival no esté Coup de Chance: la nueva película de Woody Allen.

En las semanas previas a que se empezaran a anunciar títulos (por ahora tenemos lo nuevo de Pedro Almodóvar o Víctor Erice junto a Indiana Jones y el dial del destino o The Idol, serie con la hija de Johnny Lily-Rose Depp), trascendió la posibilidad de que la Croisette cobijara los nuevos trabajos de Roman Polanski y Woody Allen: The Palace y la citada Coup de Chance. Antes de lo ocurrido con Jeanne du Barry, era el principal motivo para pensar que este festival iba a ser movidito.

Polanski y Depp son dos cineastas exiliados de EE.UU. que siguen trabajando en Europa. El primero no puede entrar en el país tras ser arrestado por violar a una niña de 13 años, y el segundo ha perdido el apoyo de la industria tras el renovado interés público en las acusaciones de que abusó de su hijastra Dylan Farrow. Finalmente ninguno de estos directores estará en el próximo Cannes, y Frémaux ha explicado por qué.

“La de Polanski no la hemos visto. La de Woody Allen es un poco especial, la he visto sin verla”, aclara. “La película no era candidata. Sabíamos que si su película se proyecta en Cannes, la polémica se desataría y jugaría en contra de esta y otras películas”. Con Coup de Chance, Frémaux ha preferido cubrirse las espaldas y dejarla fuera del certamen, mientras que la de Polanski ni siquiera ha pasado por su radar.

La última vez que Allen estuvo en Cannes fue en 2016, cuando presentó Café Society. Coup de Chance es su nueva película tras Rifkin’s Festival (que se ambientaba en el Festival de San Sebastián) y se articula como un thriller ambientado en Francia. Vittorio Storaro vuelve a ser su director de fotografía y protagonizan Valérie Lemercier (Aline) junto a Melvil Poupaud (Verano del 85). Aún no tiene fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.