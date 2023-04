El director de Cannes cree que "no es controvertido" inaugurar el festival con Johnny Depp

Johnny Depp vuelve a la actuación tras tres años en Jeanne du Barry, drama de época donde interpreta al rey francés Luis XV. Como esto sucede tras un juicio muy mediático por difamación contra su exmujer Amber Heard (proceso que ganó), es inevitable que Jeanne du Barry esté bañada en cierta polémica. Sobre todo porque, la semana pasada, se supo además que la directora del film (y coprotagonista del mismo) había sido acusada de agredir a un periodista.

Maïwenn dirige Jeanne du Barry, y por todo lo expuesto parece inevitable que el Festival de Cannes abrace la controversia al haber elegido a esta película como la que inaugure el certamen en mayo. Jeanne du Barry será, en efecto, el film de inauguración, arrastrando los suficientes conflictos como para que Variety le pregunte a Thierry Frémaux, director del certamen. Frémaux sostiene que no hay de qué preocuparse.

“No veo en la película de Maïwenn una elección controvertida en absoluto. Si a Johnny Depp se le hubiera prohibido trabajar habría sido diferente, pero no es el caso. Solo hay algo claro, el sistema judicial, y creo que ganó el caso. Pero la película no trata de Johnny Depp”. Depp salió efectivamente victorioso en el juicio pero el proceso de Maïwenn apunta a solo haber comenzado, así que Fremaux prefiere destacar que Jeanne du Barry no va a competir.

Cuando se anunció que este sería el film de apertura la idea era que compitiera por la Palma de Oro, pero Frémaux ha cambiado de idea. “La razón es que es la película inaugural, y el año pasado la película inaugural tampoco compitió”, sostiene, negando que la decisión haya tenido algo que ver con las acusaciones a Maïwenn. “En absoluto, porque no sabíamos nada cuando invitamos a la película fuera de concurso”.

Frémaux defiende la calidad de Jeanne du Barry, abordando “el lugar de la mujer en la sociedad” y defendiendo que buena parte de las películas de esta inminente edición destacarán por su arrojo político. “Casi todas las películas van a hablar de cuestiones sociales. Es una selección con una mentalidad muy política. Incluso la película de Martin Scorsese trata de la relación entre los nativos americanos y los blancos, solo que en los años veinte”, añade refiriéndose a Killers of the Flower Moon.

El regreso de Scorsese

“Explora nuestro sentido moral, nuestra humanidad, nuestro valor al enfrentarnos a una situación donde tenemos que decir ‘no’”. Killers of the Flower Moon, cuya duración ronda las cuatro horas, adapta un libro de David Grann, y es uno de los films más esperados del certamen. También de los más comentados, pues es una producción de Apple y ya se sabe la complicada relación que tiene Cannes con los streamers.

Frémaux indaga entonces en los motivos por los que, pese a todo, ha querido que Killers of the Flower Moon se proyecte en Cannes. “Cuando vimos la película en noviembre y la invitamos era una película de Apple. La situación ha cambiado luego del anuncio de Apple de que estrenará en cines de todo el mundo, incluida Francia, el 19 de octubre. Esto significa que cumple los requisitos para participar en la competición de Cannes”.

Killers of the Flower Moon aún no ha confirmado si competiría por la Palma de Oro o se contentaría con tener en Cannes su estreno mundial. “Como sabéis, todas las películas que compiten han de estrenarse en salas. Así que les dije a Apple y a Scorsese que, teniendo en cuenta lo estupenda que es la película, obviamente está invitada a competir. Ahora estoy esperando a conocer su decisión. Tenemos hasta el último minuto”.

Scorsese ganó la Palma de Oro en 1976, por Taxi Driver. Desde entonces ha vuelto a Cannes, pero nunca ha competido de nuevo por el máximo galardón. ¿Será Killers of the Flower Moon el film elegido para ello?

