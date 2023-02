Lo nuevo de Johnny Depp: imágenes y estreno en España de 'Jeanne du Barry'

Jeanne du Barry, la película que supondrá el regreso a la cartelera de Johnny Depp tras su juicio contra Amber Heard, se estrenará en España. La distribuidora Notorious Films ha anunciado que lanzará en nuestro país este filme en el que el actor interpreta al rey de Francia Luis XV. Además, ha hecho públicas varias imágenes del filme.

Johnny Depp en una imagen promocional de 'Jeanne du Barry' stephanie branchu

Maïwenn, directora de la película, también interpreta al personaje titular, una exprostituta de origen plebeyo que se convirtió en la sexta y última favorita del monarca, sembrando el escándalo en la corte del país galo y compitiendo por el poder contra varias figuras célebres, entre ellas María Antonieta. Du Barry murió guillotinada en 1793, durante la Revolución francesa.

Broncas en Versalles

Johnny Depp y Maïwenn en una imagen promocional de 'Jeanne du Barry'. stephanie branchu

El rodaje de Jeanne Du Barry no ha estado exento de polémica, ni de rumores sobre la mala relación entre Depp y Maïwenn. "Johnny es un actor excelente cuando está en el set... excepto porque, a veces, el equipo está listo a las 6 de la mañana y no aparece nadie. Entonces, Maïwenn se enfada y, al día siguiente, es ella la que no aparece pero sí que lo hace Johnny Depp... Es una locura", ha afirmado el periodista francés Bernard Montiel.

Con broncas o sin ellas, el elenco del filme incluye también a estrellas del cine galo como Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. Falta, eso sí, un Louis Garrel cuyo nombre sonó para la película, pero acabó cayéndose del reparto.

Johnny Depp y Maïwenn en una imagen promocional de 'Jeanne du Barry'. stephanie branchu

El rodaje de Jeanne du Barry acabó en octubre de 2022. Pese a ello, la película no tiene aún fecha de estreno ni en Francia ni fuera de ella (y menos aún en España). Si bien aún no está confirmado al cien por cien, el siguiente proyecto de Depp podría ser Modigliani, un filme sobre la vida del pintor que sería su primera película en un cuarto de siglo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.