Tim Burton se pronuncia sobre una posible nueva colaboración con Johnny Depp

A lo largo de la filmografía del cineasta Tim Burton, Johnny Depp se ha transformado en su actor fetiche y uno de los más laureados. Sin embargo, ambos colaboraban por última vez en 2016 en Alicia a través del espejo, donde Depp interpretó al Sombrerero Loco y Burton pasó a ser productor del filme. Una última colaboración después de que su polémica relación con Amber Heard amenazara con derribar una extensa carrera.

Durante la visita de Tim Burton a España este año, donde presentó la exposición Tim Burton. El laberinto (disponible hasta el 11 de diciembre), el director ya fue preguntado por una posible nueva colaboración con Johnny Depp, mostrándose a favor y señalando que no se había producido aún porque el actor se había convertido en un "rockstar".

Ahora, Burton ha vuelto a incidir en el asunto en una entrevista reciente para Reuters, donde le preguntaron si trabajaría de nuevo con Depp. "Si fuera el proyecto correcto, seguro... Creo que me pasa con cualquiera. Simplemente nunca trabajo con nadie, ni siquiera con mis amigos, como si fuera una fiesta, siempre me gusta intentarlo con él o con cualquiera preguntándome: '¿Cuál es su papel? Y entonces, ¿es lo correcto? ¿Es el personaje correcto?'. Tomo las decisiones sobre esa base y no sobre otras".

Burton y Depp han trabajado juntos hasta en nueve ocasiones, con la aparición del intérprete en Eduardo Manostijeras (1990), Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Sweeney Todd (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010), Sombras tenebrosas (2012) y Alicia a través del espejo (2016), pasando Burton en esta última de director a productor.

Burton ha sido uno de los pocos amigos que han tendido la mano a Depp durante estos años, en los que el actor ha sufrido un verdadero escarnio público. Después de su despido de las franquicias Animales fantásticos y Piratas del Caribe, Johnny Depp regresará próximamente al cine como Luis XV en el filme Jeanne du Barry.

