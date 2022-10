Tim Burton no quiere volver a trabajar con Disney: "Es un circo horrible"

Durante buena parte de sus tramos, la carrera de Tim Burton se ha visto asociada indisolublemente a Disney. Sin ir más lejos, el director de Batman empezó trabajando como animador en la Casa del Ratón, para que posteriormente Warner le diera la oportunidad de rodar acción real en su debut como director, La gran aventura de Pee-Wee, en 1985. Desde entonces, Burton y Disney han compartido esfuerzos de forma recurrente, en títulos como Pesadilla antes de Navidad (escrita y producida por Burton), Ed Wood o, ya en el nuevo siglo, Alicia en el país de las maravillas y Dumbo. Este último fue un remake no muy bien recibido por la crítica, que podría haber traído el final de una larga asociación.

Y es que, durante esta película, Burton advirtió que la empresa se había convertido en algo demasiado grande para él. Estos días el director de Bitelchús asiste al Festival Lumière de Lyon, donde ha recogido un premio, y ahí ha sido cuando le ha entrevistado Deadline de forma que Burton le dedique palabras poco elogiosas a la major. “La historia es que empecé allí. Fui contratado y despedido varias veces a lo largo de mi carrera en el estudio. Lo que pasa con Dumbo es que creo que mis días con Disney han terminado”, explica Burton. “Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este horrible gran circo y necesitaba escapar. Esa película es bastante autobiográfica a cierto nivel”.

Lo curioso es que Dumbo, pese a ser auspiciada por la misma compañía, hacía una crítica nada velada al aparato mercadotécnico de Disney, apareciendo parques similares a Disneyland y ávidos empresarios similares a Walt. El remake, pues, habría servido de exorcismo para las presiones que experimentó Burton trabajando en él, de forma que a su término ha entendido que no puede seguir colaborando con ellos… y se ha marchado a Netflix. En el seno del gigante de streaming Burton está a cargo de la dirección de todos los episodios de Miércoles Addams, spin-off de La familia Addams que se estrena el 23 de noviembre.

En el mismo seno del Festival, hablando de cosas más positivas, Burton dio una conferencia donde puso compartir sus impresiones con el estado actual del cine superheroico. El cineasta es un nombre imprescindible para entender el género, pues fue su Batman de 1989 el que inauguró su época moderna y Batman vuelve es un clásico de culto. Burton está, pues, muy contento de cómo estos personajes se han adueñado de Hollywood años después. “Me parece emocionante haber estado al principio de todo esto. Es increíble lo mucho que no ha cambiado en algunos sentidos, como el superhéroe torturado o los trajes extraños… pero para mí, en aquel momento, fue muy emocionante. Me pareció nuevo".

“Lo que me hace gracia ahora es que la gente me pregunta: '¿Qué te parece el nuevo Batman?' y yo me pongo a reír y a llorar porque vuelvo atrás en el tiempo, a cuando prácticamente todos los días los estudios decían: 'Es demasiado oscuro, es demasiado oscuro'".

