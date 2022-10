El comentario que a Pierce Brosnan le costó el papel de Batman

A mediados de los 80 Pierce Brosnan era famoso por la serie Remington Steele. Ocurría antes de suceder a Timothy Dalton como James Bond y llevar a lo más alto al personaje en cuatro películas estrenadas entre 1995 y 2002. Fue así como Brosnan se consolidó como estrella, pero ahora que se dispone a estrenar Black Adam ha sido inevitable rememorar el pasado. El próximo film de DC que dirige Jaume Collet-Serra con Dwayne Johnson como el temido personaje titular fichó a Brosnan como Doctor Fate, uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia de América que trata de detenerle. Contra lo que pueda parecer, no ha sido la primera oportunidad de Brosnan de aparecer en un film de superhéroes.

Pero claro. En la anterior ocasión la pifió, y todo por culpa de no tener la boca cerrada. Brosnan ha repasado una anécdota divertida durante una charla con Jimmy Fallon en The Tonight Show, revelando que Tim Burton le tanteó para interpretar a Batman en la película que estaba preparando en los 80, y que se estrenó en 1989 con tremendo éxito de taquilla. Brosnan, sin embargo, hizo un comentario que le llevó a ser apartado del proyecto de forma fulminante. “Recuerdo haberle dicho algo estúpido a Tim Burton. Dije ‘sabes que no puedo entender por qué alguien llevaría los calzoncillos fuera de los pantalones”, contó Brosnan entre risas. Como Burton se tomaba muy en serio al personaje, eso fue todo.

“Y ahí está… el mejor hombre consiguió el papel”. Brosnan se refiere a Michael Keaton, elegido para encarnar a Bruce Wayne tanto en aquel film como en la secuela, Batman vuelve. Ambos son muy apreciados por el público, hasta el punto de que en los últimos tiempos DC y Warner han resuelto que Keaton vuelva a ser Batman en su universo cinematográfico. Está costando un poco que cuaje, sin embargo, pues las dos películas donde iba a tener lugar el regreso son The Flash y Batgirl: una ha sido aplazada una y otra vez con la sombra de los delitos de su estrella Ezra Miller (con el estreno actualmente previsto para el 23 de julio de 2023) y otra ha sido cancelada de forma fulminante tras haber sido rodada.

