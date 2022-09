'Batgirl': Leslie Grace publica un vídeo tras las cámaras de la película cancelada

David Zaslav, nuevo CEO de Warner tras su fusión con Discovery, ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas. No es para menos, pues su intención de redirigir la producción audiovisual del estudio a la exhibición tradicional, rectificando la importancia del streaming, se ha materializado en decisiones muy controvertidas, que van desde la desaparición de contenidos en HBO Max para minimizar costes hasta la abrupta cancelación de Batgirl. Una película que ya estaba terminada, que había costado 90 millones de dólares, y que nunca veremos luego de que la directiva previa a Zaslav hubiera planeado estrenarla directamente en streaming. Se trata de un movimiento inédito en la industria, que aún sigue causando estupor entre espectadores y analistas.

Sea como sea, Batgirl ya no existe. Se organizaron “proyecciones funerarias”, y tal parece que no hay posibilidad de que sus directores Bilall Fallah y Adil El Arbi (llegados de Bad Boys for Life o Ms. Marvel) puedan estrenarla de algún modo. El film estaba protagonizado por Michael Keaton retomando a su Batman y Brendan Fraser como villano, mientras que contaba con Leslie Grace en el papel principal de Barbara Gordon/Batgirl. Como es de esperar, Grace es una de las más afectadas por la cancelación de Batgirl, de forma que ha terminado publicando un vídeo en TikTok donde podemos tener acceso por vez primera a cómo fue el rodaje de la película. Esto es, las primeras imágenes en movimiento que hemos tenido nunca, grabadas entre bastidores con la guía de Grace.

“No me podía resistir”, escribe la actriz en su cuenta, adjuntando un vídeo de apenas 15 segundos donde, al ritmo de una canción de Omar Apollo, la vemos entrenando para las escenas de combate, maquillándose, y enfundándose en su uniforme de justiciera. Parece una nueva forma de despedirse definitivamente del personaje, apenas un mes después de que el 3 de agosto agradeciera públicamente el apoyo de quienes han visto con repulsa la decisión de Warner, y recordara a quienes han trabajado con ella. “A raíz de las recientes noticias sobre Batgirl estoy orgullosa del amor, el trabajo duro y el esfuerzo que nuestro incansable equipo ha puesto en esta película durante 7 meses en Escocia”.

Fallah y El Arbi, por su parte, llegaron a ser consolados por Kevin Feige (director creativo de la competencia directa de DC, Marvel Studios) por haber perdido el proyecto. Ante el desastre comunicativo, desde Warner Bros. Discovery han intentando expandir la idea de que no hay ninguna hostilidad entre la compañía y el equipo de Batgirl, concretamente Grace. “Leslie Grace es una actriz de increíble talento y esta decisión no tiene nada que ver con su actuación”, dijeron en un comunicado. “Estamos muy agradecidos a los realizadores de Batgirl y esperamos volver a trabajar con ellos en un futuro próximo”.

