A Pierce Brosnan no le importa quién sea el próximo James Bond

Antes de Daniel Craig, estuvo Pierce Brosnan. El actor irlandés interpretó a James Bond a lo largo de siete años y cuatro películas, todas ellas muy bien recibidas en taquilla: GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día. Según concluyó su andadura al Servicio Secreto de Su Majestad mantuvo un estatus como actor de primer nivel, que entre otras cosas le ha llevado este año a formar parte del reparto de Black Adam. La próxima película del Universo DC, encabezada por Dwayne Johnson, que tiene previsto su estreno para este 21 de octubre. La promoción del film empieza a materializarse, y coincide en el tiempo con una saga de Bond descabezada luego de que Daniel Craig se despidiera del personaje en Sin tiempo para morir.

¿Quién sucederá a Craig? Pues el asunto pinta complicado, y por mucha insistencia que haya en erigir a Idris Elba como candidato, la productora Barbara Broccoli se ha visto obligada a poner orden: “Nadie está en la carrera. Estamos hablando sobre adónde ir, intentamos aclararlo. No hay un guion y no podemos presentarlo hasta que decidamos cómo enfocar la próxima película porque, realmente, va a ser una reinvención de Bond. Y eso lleva tiempo”. Broccoli ha dejado caer que por lo menos transcurrirán dos años antes de elegir un nuevo intérprete, allanando el terreno para las especulaciones mientras Brosnan, por lo que da a entender en una entrevista reciente con GQ, pasa bastante del asunto.

“¿Quién debería hacerlo? No me importa”, responde encogiéndose de hombros. Acto seguido aclara que no siente ninguna animadversión hacia la franquicia basada en las novelas de Ian Fleming, y que de hecho admira el trabajo que ha realizado Daniel Craig a su estela. “Será interesante ver a quién cogen, quién será ese tipo. Sea quien sea, le deseo lo mejor”. Ante la pregunta de si lleva la saga al día, Brosnan ha respondido que ve las películas de forma esporádica, lo que por ejemplo ha llevado a que se salte Spectre, segunda película de Bond dirigida por Sam Mendes (el mismo que dijo hace poco que el siguiente film de Bond debería tener una mujer a cargo de la puesta en escena).

“Vi Sin tiempo para morir y Skyfall. Me encanta Skyfall. La última no me dejó muy convencido”, apunta sobre Sin tiempo para morir, película cuyos atrasos ocasionados pandémicos llevó a la bancarrota a MGM. “Pero Daniel siempre lo da todo. Es muy valiente, muy fuerte”. La duda está, ahora, en si Broccoli conseguirá dar con un reemplazo a la altura.