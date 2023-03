Confirmado: Scorsese estrenará 'Killers of the Flower Moon' en el Festival de Cannes

De cara a la próxima edición del Festival de Cannes ya sabemos que se proyectará Indiana Jones y el dial del destino, así como la nueva película de Wes Anderson por título Asteroid City. Pedro Almodóvar presentará igualmente su cortometraje Extraña forma de vida y hay grandes opciones de que se estrenen los nuevos trabajos de figuras tan controvertidas como Woody Allen y Roman Polanski, en contrapartida al regreso de Víctor Erice a la dirección con Cerrar los ojos. Pero había un título que Thierry Frémaux buscaba con especial fruición.

Killers of the Flower Moon, cuyo estreno en la Croisette tenía prioridad para el director del certamen. Finalmente se confirma: la nueva película de Martin Scorsese tendrá su estreno mundial en el Festival de Cannes. Ocurrirá el 20 de mayo con una alfombra roja donde desfilen Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, actores fetiche de Scorsese, para una proyección fuera de competición. Killers of the Flower Moon se basa en la novela de no-ficción Los asesinos de la luna, publicada por David Grann.

Ha sido adaptada por Eric Roth, remontándose a unos impactantes sucesos de la década de los 20 en EE.UU., cuando la nación indígena Osage fue víctima de asesinatos motivados por la posesión del petróleo. La protagonizan los citados DiCaprio y De Niro junto a Lily Gladstone, Jesse Plemons y Brendan Fraser, y se trata de la primera producción de Scorsese con Apple. Algo que contribuye a considerar el estreno de Killers of the Flower Moon en Cannes como un evento muy especial.

Para empezar, está el hecho de que Scorsese llevaba 37 años sin acudir al festival, luego de ganar el premio a Mejor dirección en 1986 por Jo, ¡qué noche! Antes había ganado la Palma de Oro por Taxi Driver en 1978, pero lo significativo ante todo es que Cannes parece estar firmando una tregua con el streaming al alojar el estreno de una producción de Apple. Netflix, por ejemplo, está vetada del certamen, y con Apple no ha sido el caso gracias a su apuesta por la exhibición tradicional.

El servicio de streaming contempla que Killers of the Flower Moon tenga un extenso recorrido por salas de cine antes de ingresar en catálogo. El 6 de octubre tendrá un estreno limitado en EE.UU., para que el 20 de octubre Paramount acometa la distribución internacional en países como España. De forma eventual se estrenará en Apple TV+, pero solo después de haber recorrido los cines lo suficiente como para agradar a Cannes.

De Killers of the Flower Moon se ha rumoreado que posee una larguísima duración, y además podría entenderse (según la época de la trama) como el primer western que rueda Scorsese en su larga carrera.

