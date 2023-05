Cannes 2023: el Festival que reunirá a Johnny Depp con su hija Lily-Rose

La 76 edición del Festival de Cannes viene marcada por varios titulares insoslayables. Martin Scorsese presenta la esperada Killers of the Flower Moon. Víctor Erice vuelve a la dirección con Cerrar los ojos. Pedro Almodóvar debuta en el western con un mediometraje, Extraña forma de vida, que encabezan Pedro Pascal y Ethan Hawke. Y además en el marco del festival van a verse por primera vez películas tan esperadas como Indiana Jones y el dial del destino y Elemental, lo nuevo de Pixar.

Pero hay dos títulos que destacan por encima de todos los mencionados. Por la polémica que traen a sus espaldas, y por la inesperada conexión que hay entre ellos. Se trata de la película Jeanne du Barry y de la serie The Idol: una está llamada a inaugurar la Sección Oficial, y otra estrenará unos pocos capítulos en el seno del festival, antes de que el próximo 4 de junio se incorpore al catálogo de HBO Max. Una está protagonizada por Johnny Depp y otra por su hija, Lily-Rose Depp. Esta, tras ejercer de modelo, en su primer papel importante para la pantalla.

Padre e hija fueron vinculados en la extenuante cobertura del juicio que el actor sostuvo contra su exmujer Amber Heard. Depp le había demandado por difamación, y empezó un proceso penal hipervisibilizado en los medios, que por supuesto salpicó a la hija que había tenido junto a Vanessa Paradis. Lily-Rose, por su parte, aseguró creer en la inocencia de su padre, pero trató en lo posible de no interferir en el juicio.

Polémica en ambas partes

En principio no ha habido ningún desencuentro entre padre e hija, por lo que es posible que este Festival de Cannes les dé una oportunidad de pasar tiempo juntos… sin que, por lo demás, los proyectos que presentan estén libres a su vez de polémica. En primer lugar, tenemos el complejo desarrollo de The Idol: una serie que gira en torno a una secta (inspirada en la Cienciología) y a cómo va captando a nuevos miembros.

La serie es una creación de The Weeknd y originalmente tenía como directora a Amy Seimetz (The Girlfriend Experience). No obstante, Seimetz desertó cuando tenía el 80% de metraje rodado: HBO Max llamó entonces a Sam Levinson, creador de la exitosa Euphoria. Levinson no solo completó el trabajo de Seimetz, también lo rehizo desde cero y convirtió el rodaje en un caos, reescribiendo la serie por completo.

Tras la marcha de Seimetz, The Idol se habría convertido en una “fantasía de la violación” y un hervidero de toxicidad, perdiendo interés en examinar críticamente las prácticas de la secta. Rolling Stone publicó un reportaje señalando estas irregularidades, que motivó la furia de The Weeknd y terminó de consolidar la fama de The Idol cuando aún no se había estrenado. Actualmente, y a falta de llegar a HBO Max, se prepara para Cannes en una nube de morbo con el rostro de Lily-Rose Depp.

Lo de su padre es bastante tremendo también. Depp salió victorioso de su juicio con Heard, pasando lejos del cine cerca de tres años hasta que, una vez abandonados los tribunales, vio un proyecto interesante en Jeanne du Barry. Ahí interpretaría al rey Luis XV, cuyo gobierno duró 59 años y fue asaltado por numerosas críticas de corrupción, amén de escándalos como el que protagonizó con Jeanne Vaubernier: una inteligente cortesana que le hizo recuperar las ganas de vivir y a quien instaló en el palacio de Versalles. Jeanne Vaubernier está interpretada por Maïwenn.

Maïwenn también es la coguionista y la directora. El rodaje no fue mucho mejor que el de The Idol, con numerosas discusiones entre Depp y Maïwenn, pero al menos podríamos esperar una buena recepción gracias al caluroso idilio de la cineasta con Cannes. Ahí había ganado en 2011 el premio del Jurado por Polisse, y en 2015 había sido igualmente alabada Mi amor, dándole el premio a Mejor actriz de Emmanuel Bercot. Con estos precedentes, parecía posible rehabilitar la imagen de Depp.

Pero entonces pasó algo. El 7 de marzo Edwy Plenel demandó por agresión a Maïwenn. Plenel es redactor jefe de Mediapart, medio francés alineado con el mismo movimiento MeToo del que Maïwenn ha echado pestes en el pasado, y se hallaba comiendo en un restaurante cuando la directora entró, le tiró del pelo, le escupió y le insultó. El periodista le ha denunciado, y ha arrojado aún más ruido sobre Jeanne du Barry.

Thierry Frémaux ha querido mantenerla igualmente como cabeza de la Sección Oficial, así que es de esperar que la reunión de Depp con su hija esté marcada por muchos más titulares.

