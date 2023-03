"¿Os hemos molestado?" The Weeknd carga contra Rolling Stone por el reportaje sobre su serie con Sam Levinson ('Euphoria')

A estas alturas, ya podemos decir que The Weeknd ha leído el reportaje de Rolling Stone sobre el rodaje de The Idol, la serie que rueda a las órdenes de Sam Levinson (Euphoria) para HBO Max. Y también podemos afirmar que dicha pieza no le ha hecho ni maldita la gracia. ¿La prueba? Un vídeo con mucha mala idea que el músico y actor ha posteado en Twitter, con el mensaje "¿Os hemos molestado?".

En dicho clip, podemos ver a Tedros (el líder sectario al que interpreta el propio The Weeknd) y a la estrella del pop Jocelyn (Lily Rose Depp) negándose a que esta última figure en portada de, precisamente, Rolling Stone. Según ella, a la mítica publicación fundada por Jan Wenner "se le ha pasado el arroz", una afirmación que Tedros respalda con cifras.

"Rolling Stone tiene seis millones de seguidores en Instagram [6,8 millones, en realidad], y la mitad de ellos son probablemente bots", afirma el personaje de The Weeknd. "Jocelyn tiene 68 millones de seguidores, todos reales. Si ella hace un photoshoot y les etiqueta, ellos consiguen seguidores. Más dinero para Rolling Stone, nada para Jocelyn".

Más allá de lo pertinente que pueda ser esta crítica, su naturaleza de contraataque es evidente. El reportaje de Rolling Stone describía la producción de The Idol como un descontrol lleno de fantasías sexistas cuyo presupuesto se ha convertido en un agujero negro, puesto que Sam Levinson decidió volver a rodarlo todo desde el principio tras la deserción de la directora Amy Seimetz.

Algunas voces citadas en la pieza hablaban del show como "una fantasía de violación" y "torture porn sexual", citando escenas que narraban humillaciones sufridas por el personaje de Lily Rose Depp y que finalmente no llegaron a rodarse.

De momento, The Idol sigue sin fecha de estreno. Cuando llegue a las pantallas (suponiendo que se estrene alguna vez) podremos juzgar por nosotros mismos si este marasmo ha dado lugar a una serie memorable o a una abotargada muestra de autoindulgencia.

