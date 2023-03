"Es una fantasía de violación": los problemas de la serie del creador de 'Euphoria' con The Weeknd y la hija de Johnny Depp

Ahora que los 'nepo babies' son la comidilla de la prensa en Hollywood, The Idol debería ser el show más candente de la actualidad. No en vano en él se dan cita dos vástagos de altura como Lily Rose Depp (hija de Johnny Depp) y Sam Levinson, hijo de Barry Levinson y creador de Euphoria. Sumando a eso la presencia de una estrella del pop como The Weeknd, el atractivo de esta serie encargada por HBO Max es incuestionable.

Sin embargo, Rolling Stone describe el rodaje de The Idol como un descontrol. Algo motivado en parte por las ansias de provocar de Levinson, que podrían haberse salido de madre llegando a cotas inimaginables incluso para las andanzas de Jules y Rue.

"Es como una fantasía de violación que podría tener cualquiera de los hombres tóxicos que salen en la serie". Así describe una participante en el rodaje cómo ha alterado Levinson el rodaje de esta historia sobre una estrella del pop (Depp) captada por la secta dirigida por The Weeknd, un culto que presentaría semejanzas con la Iglesia de la Cienciología.

La producción de The Idol comenzó en 2021, pero la serie sigue inédita debido a la deserción de su primera directora, Amy Seimetz (The Girlfriend Experience). Seimetz abandonó la serie con el 80% del metraje rodado, debido (afirma Rolling Stone) a una "falta de perspectiva femenina". Sam Levinson, que se incorporó para sustituirla, decidió volver a rodarlo todo desde el principio.

Según fuentes citadas por el reportaje, la llegada de Levinson trajo consigo un incremento del contenido sexual en el show. "Yo firmé para hacer una sátira oscura de la cultura de la fama en el siglo XXI", se queja otro miembro del equipo. Sin embargo, prosigue, The Idol "pasó de ser una sátira a aquello mismo que estaba satirizando".

Asimismo, otras causas del desbarajuste en el plató de la serie podrían ser la inexperiencia del showrunner y coguionista Joe Epstein, así como los celos profesionales de un The Weeknd celoso de que el guion le hiciera más caso al personaje de Depp que al suyo. "The Weeknd quería que la serie fuera sobre él y Sam [Levinson] estaba de acuerdo con eso", señala otro testimonio.

Los compromisos de Levinson con la segunda temporada de Euphoria, que le mantuvieron alejado del plató, habrían sido un acicate más para el desmadre. Así como unos cambios en el guion que aportaron escenas descritas como "torture porn sexual", algunas de las cuales no llegaron a rodarse.

En uno de estos momentos, el personaje de The Weeknd experimentaba una erección tras propinar una paliza al personaje de Depp. En otro, el líder de la secta obligaba a la cantante a llevar un huevo en el interior de su vagina a cambio de "violarla". En total, el libreto de The Idol habría sido reescrito más de 20 veces.

Cuando Amy Seimetz estaba aún a cargo de la serie, el presupuesto de The Idol se incrementó de 40 millones de dólares a 75 millones. Y cualquiera sabe hasta dónde se ha incrementado esta cifra después de que Levinson decidiera descartar todo el material rodado antes de su llegada.

"Nunca volveré a trabajar [con Levinson], y creo que no volveré a ver Euphoria después de haber trabajado con él y haber visto cómo trata a su equipo", afirma otro testimonio citado por Rolling Stone. Lily Rose Depp, por el contrario, ha emitido un comunicado en el que describe al cineasta como "el mejor director con el que he trabajado nunca".

De momento, The Idol aún no tiene fecha de estreno. Cabe preguntarse si sus seis episodios supondrán un éxito alentado por el morbo, o un fracaso que podría quedar como un equivalente a La puerta del cielo para las series 'de calidad'.

