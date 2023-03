Jena Malone revela que fue agredida sexualmente durante el rodaje de 'Los juegos del hambre'

El papel de Johanna Mason, el tributo femenino del distrito 7 en la saga Los juegos del hambre, amiga de Katniss (Jennifer Lawrence), la protagonista, y muy hábil con el hacha, le dio a la estadounidense Jena Malone la oportunidad de darse a conocer internacionalmente en una gran producción. Un motivo de suerte y alegría, pero que también le trae recuerdos traumáticos a causa de una agresión sexual que padeció durante el rodaje.

Su presencia en la franquicia empezó en 2013 con En llamas, y prosiguió en Sinsajo. Parte 1 y Sinsajo. Parte 2, y fue en esta última, estrenada en 2015, cuando se produjo la violación, según ha desvelado ella misma a través de su cuenta de Instagram, pero sin dar a conocer el nombre de su agresor, solo refiriéndose a alguien con quien trabajó durante la producción de la película, sin dar más detalles sobre si se trataba de algún integrante del equipo artístico o técnico.

La actriz también ha explicado, respondiendo a una pregunta de sus fans, que si no ha hecho público el nombre de su violador fue para evitar perjudicarle con su acusación por las consecuencias que traería la "cultura de la cancelación", y también porque no ve como "el sistema de justicia criminal podría ayudarla para cicatrizar su herida".

Malone ha querido ahora dar a conocer la agresión mediante una fotografía suya en un idílico campo ubicado en Francia, uno de los escenarios del rodaje de Los juegos del hambre. Parte 2, y narrando los sentimientos contradictorios que le producían esta imagen.

"Esta foto fue tomada durante el rodaje de Sinsajo parte dos y justo después de cuando tuve que decir adiós a todos los integrantes del set. Estábamos rodando en una hermosa finca de una región de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a ese campo para poder llorar y capturar este momento. Ese tiempo en París fue extremadamente duro para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba llena de gratitud por este proyecto, por las personas con las que hice amistad, y este increíble personaje que pude interpretar. Fue una mezcla de emociones turbulentas que ahora estoy aprendiendo a clasificar. Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero supongo que ese es el verdadero lado tempestuoso de la vida. Cómo conllevar el caos con la belleza.

He trabajado muy duro para sanar y aprender sobre la justicia, sobre cómo hacer las paces con la persona que me violó y conmigo misma. Ha sido duro hablar sobre 'Los juegos del hambre' y Johanna Mason sin sentir la marca de ese momento, pero estoy lista para moverme y reclamar la alegría y los logros que sentí. Mucho amor para los sobrevivientes ahí afuera. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para quien necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Por favor, envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para ser escuchado". Es el texto escrito por Jena Malone que acompaña a la instantánea.

Jena Malone, quien tuvo también una estupenda interpretación como villana en Neon Demon de Nicolas Winding Refn, y ha destacado además en la serie Demasiado viejo para morir joven, también dirigida por el cineasta danés, tiene en posproducción varios proyectos, como el wéstern Horizon codirigido por Kevin Costner y Rebel Moon, la propuesta estilo Star Wars que ha preparado Zack Snyder para Netflix.

