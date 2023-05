Festival de Cannes 2023: claves, estrellas y las películas más comentadas en la Croisette

Lo más deslumbrante del cine mundial se concentra en el Festival de Cannes del 16 al 27 de mayo. La 76ª edición del certamen más importante del mundo reúne a las mayores estrellas del planeta con los autores más personales del cine de autor y las propuestas más atrevidas que marcarán el devenir del resto del año cinematográfico.

Catherine Deneuve, con radiantes 25 años en una foto tomada durante el rodaje de El amor es un extraño juego (1968), de Alain Cavalier, preside la Croisette y las sedes del festival desde el bello cartel en blanco y negro de esta edición. Su imagen es uno de los grandes homenajes a la historia del cine, junto a la Palma de Honor entregada a Michael Douglas en reconocimiento a toda su carrera como actor y productor.

Cannes 2023, día 1: inauguración con Johnny Depp

La película inaugural de Cannes 2023 es Jeanne du Barry, un drama histórico escrito y dirigido por Maïwenn, quien también interpreta a la protagonista titular: una exprostituta de origen plebeyo que se convirtió en la sexta y última favorita del rey francés Luis XV, a quien encarna Johnny Depp en su primer papel de primera línea tras el controvertido y mediático juicio contra Amber Heard.

Antes de morir guillotinada en 1793, durante la Revolución francesa, Du Barry sembró el escándalo en la corte del país galo. De la misma manera, el rodaje de la película no ha estado exento de polémica, tanto por el lado de Depp como por el de Maïwenn, que el pasado mes de marzo fue acusada de una agresión.

Alfombra roja de Cannes 2023: fechas e invitados clave

Cannes es una celebración del cine pero, sobre todo, una hoguera de vanidades. Estas son algunas de las grandes estrellas que atraerán todas las miradas a su paso por la alfombra roja los respectivos días de gala de sus películas.

16 de mayo: 'Jeanne du Barry' (Maïwenn) con Johnny Depp.

'Jeanne du Barry' (Maïwenn) con 17 de mayo: 'Extraña forma de vida' (Pedro Almodóvar) con Ethan Hawke; 'Monster' (Hirokazu Kore-eda); 'Le retour' (Catherine Corsini) con Virginie Ledoyen; 'Le règne animal' (Thomas Cailley) con Adèle Exarchopoulos, Romain Duris; Palma de Honor a Michael Douglas.

'Extraña forma de vida' (Pedro Almodóvar) con 'Monster' (Hirokazu Kore-eda); 'Le retour' (Catherine Corsini) con 'Le règne animal' (Thomas Cailley) con Palma de Honor a 18 de mayo: 'Indiana Jones y el dial del destino' (James Mangold) con Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge; 'Perdidos en la noche' (Amat Escalante) con Ester Expósito; 'Black Flies' (Jean-Stéphane Sauvaire) con Sean Penn, Katherine Waterstone, Tye Sheridan.

'Indiana Jones y el dial del destino' (James Mangold) con 'Perdidos en la noche' (Amat Escalante) con 'Black Flies' (Jean-Stéphane Sauvaire) con 19 de mayo: 'The Zone of Interest' (Jonathan Glazer) con Sandra Hüller; 'Eureka' (Lisandro Alonso) con Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni.

'The Zone of Interest' (Jonathan Glazer) con 'Eureka' (Lisandro Alonso) con 20 de mayo: 'Killers of the Flower Moon' (Martin Scorsese) con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro; 'May December' (Todd Haynes) con Natalie Portman, Julianne Moore.

'Killers of the Flower Moon' (Martin Scorsese) con 'May December' (Todd Haynes) con 21 de mayo: 'Firebrand' (Karim Aïnouz) con Alicia Vikander, Jude Law; 'Acide' (Just Philippot) con Guillaume Canet, Laetitia Dosch.

'Firebrand' (Karim Aïnouz) con 'Acide' (Just Philippot) con 22 de mayo: 'The Idol' (Sam Levinson) con Lily-Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son; 'Club Zero' (Jessica Hausner) con Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen.

'The Idol' (Sam Levinson) con 'Club Zero' (Jessica Hausner) con 23 de mayo: 'Asteroid City' (Wes Anderson) con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Jason Schwartzman.

'Asteroid City' (Wes Anderson) con 24 de mayo: 'The Pot au feu' (Tran Anh Hung) con Juliette Binoche,

Benoît Magimel; 'l sol dell'avvenire' (Nanni Moretti).

'The Pot au feu' (Tran Anh Hung) con 'l sol dell'avvenire' (Nanni Moretti). 25 de mayo: 'Cobweb' (Kim Jee-woon) con Song Kang-ho; 'L'été dernier' (Catherine Breillat) con Léa Druckner.

'Cobweb' (Kim Jee-woon) con 'L'été dernier' (Catherine Breillat) con 26 de mayo: 'La chimera' (Alice Rohrwacher) con Isabella Rossellini, Josh O'Connor; 'L'abbé Pierre' (Frédéric Tellier) con Emmanuelle Bercot.

Cannes 2023: películas a por la Palma de Oro

21 películas se disputan el máximo galardón del festival, que el año pasado ganó El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund. El cineasta sueco este año es el presidente del jurado que entregará los premios, formado por Paul Dano, Julia Ducournau, Brie Larson, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Atiq Rahimi, Damián Szifrón y Maryam Touzani.

Entre las candidatas encontramos las últimas obras de viejos conocidos del festival, como Ken Loach, Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti o Nuri Bilge Ceylan, que ya han ganado Palmas de Oro en el pasado; el regreso de grandes autores como Aki Kaurismäki, Catherine Breillat, Tran Anh Hung, Alice Rohrwacher o Wang Bing; y el reclamo mediático que sin duda tendrán los títulos de Wes Anderson o Jonathan Glazer.

'Club Zero', de Jessica Hausner

'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer

'Fallen Leaves', de Aki Kaurismäki

'Les filles d'Olfa (Four Daughters)', de Kaouther Ben Hania

'Asteroid City', de Wes Anderson

'Anatomie d'une chute', de Justine Triet

'Monster', de Hirokazu Kore-eda

'Il sol dell'avvenire', de Nanni Moretti

'La chimera', de Alice Rohrwacher

'Kuru otlar ustune (Les herbes sèches / About Dry Grasses)', de Nuri Bilge Ceylan

'L'été dernier', de Catherine Breillat

'La passion de Dodin Bouffant', de Tran Anh Hung

'Rapito', de Marco Bellocchio

'May December', de Todd Haynes

'Firebrand', de Karim Aïnouz

'The Old Oak', de Ken Loach

'Banel et Adama', de Ramata-Toulaye Sy

'Perfect Days', de Wim Wenders

'Jeunesse', de Wang Bing

Fuera de competición sabemos quién recibirá todos los focos (pasemos de puntillas por la inauguración con Johnny Depp en Jeanne du Barry, de Maïwenn): la esperada Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. Nadie ha hecho correr tantos ríos de tinta previos al festival. Ni el western Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar, ni los asombrosos retornos de Víctor Erice (Cerrar los ojos) y Takeshi Kitano (Kubi), ambos en la sección Cannes Premiere con lo nuevo de Lisandro Alonso (Eureka), Valérie Donzelli (L'amour et les forêts) o Amat Escalante (Perdidos en la noche, con Ester Expósito de protagonista).

Películas españolas en Cannes 2023

Además de la proyección especial de Extraña forma de vida, el mediometraje de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal, habrá mucho más cine español presente este año en la Croisette, si bien no en secciones competitivas. Otra proyección especial estará dedicada a la nueva la película de animación de Pablo Berger, Robot Dreams.

Además, como hemos mencionado arriba, en Cannes Premiere podrá verse el regreso de Víctor Erice con Cerrar los ojos, su primer largometraje desde El sol del membrillo (1992) y la producción mexicana Perdidos en la noche, de Amat Escalante, que cuenta con la española Ester Expósito como protagonista.

Al otro lado de la Croisette, en la Quincena de Realizadores, esta muestra paralela y no competitiva de Cannes donde se reúnen apuestas atrevidas y especiales, será el escaparate de Creatura, la nueva película de la catalana Elena Martín (Júlia ist), coescrita con Clara Roquet.

