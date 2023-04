Un año después de conocer la noticia sobre un nuevo cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, Saint Laurent by Anthony Vaccarello presenta el primer tráiler de la nueva producción de El Deseo, Extraña forma de vida.

La conexión con Brokeback Mountain es clara, y no solamente porque narra la relación entre dos hombres en un ambiente de western. En su día, Almodóvar estuvo a punto de dirigir la aclamada película protagonizada por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, puesto que acabó ocupando el director Ang Lee. 18 años más tarde, Extraña forma de vida presenta una nueva historia que Almodóvar define como un "western queer en el sentido de que hay dos hombres, y se aman, y tienen que lidiar con esa situación”.

Después de 25 años sin verse, tras haber trabajado juntos como pistoleros a sueldo en su juventud, un hombre cruza a caballo el desierto hacia Bitter Creek con el objetivo de reencontrarse con su antiguo compañero, el Sheriff Jake (Hawke). Sin embargo, el retomar una vieja amistad es solo un pretexto que esconde la verdadera razón por la que Silva (Pascal), el ranchero que cruza el desierto a caballo, ha decidido acudir al reencuentro.

Distribuido por BTeam Pictures, rodado en el desierto de Tabernas y con banda sonora de la cantante y actriz portuguesa Amalia Rodrigues, quien da título al metraje con su fado Estranha forma de vida, el corto se estrenará en cines el próximo 26 de mayo tras su paso por la Sección Oficial del Festival de Cannes.

Hace unos días, el hombre del momento, Pedro Pascal, afirmaba que habría hecho cualquier cosa por trabajar con el director manchego. "Abrió todo un mundo de narraciones, colores, cultura, rebelión y sexualidad absolutamente embriagador. Peligroso, hilarante, desgarrador, con un estilo tan característico..." explicaba a Insider.

“Llegar a trabajar con Ethan Hawke, cuyas películas he visto desde que era pequeño, a quien he visto en Broadway, cuyos libros he leído, cuyas obras de teatro he visto, en películas grandes, pequeñas, de terror… Ha sido una oportunidad increíble de aprender y disfrutar la experiencia con gente así. Ha sido increíble”, concluía Pascal.

El reparto lo completan Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

