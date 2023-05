Sigue la polémica de Víctor Erice en Cannes 2023: el director explica su ausencia en el estreno de 'Cerrar los ojos' en el festival

La que sin duda ha sido una de las películas más importantes que el cine español ha estrenado en el Festival de Cannes en las últimas décadas se proyectó sin la presencia de su director. Víctor Erice no acudió a la presentación de Cerrar los ojos, su nuevo largometraje en 31 años, ni pudo vivir en directo la ovación que recibió su monumental filme testamentario, broche de una carrera cinematográfica incomparable.

La ausencia de Víctor Erice de Cannes 2023 fue objeto de profusa especulación entre la prensa. Sí que fue a arropar la película parte de su elenco protagonista (Manolo Solo, Jose Coronado, Ana Torrent, María León y Helena Miquel), pero que no estuviera Erice resultaba abiertamente extraño, pues lo habitual es que los directores de los títulos programados en la sección Cannes Première también acudan al festival, como ha hecho Takeshi Kitano. ¿Qué había alejado a Erice de Cannes?

Dispuesto a cortar con los rumores y especulaciones sobre su ausencia, el director de El espíritu de la colmena ha publicado una carta abierta en El País donde detalla su versión de los hechos y culpa a la falta de comunicación por parte del Festival de Cannes y su delegado general, Thierry Frémaux, de que finalmente tomara la decisión de no dejarse ver en la sala de cine de la Croisette.

La respuesta de Erice

Contra lo esgrimido desde fuentes del certamen afirmando que Cerrar los ojos no entró en la competición por la Palma de Oro porque la película no estuvo terminada hasta que se cerró la selección de títulos, Erice explica que el 24 de marzo ya envió el corte final de Cerrar los ojos al Comite de Selección del festival, a falta del etalonaje digital y la mezcla de sonido final.

"Daba cuenta fidedigna no solo de la existencia de la obra, sino de su entidad cinematográfica", afirma el cineasta, añadiendo que este procedimiento es habitual. De hecho, afirma que por las mismas fechas recibió una invitación desde la Quincena de Cineastas para que su película fuera el filme inaugural de esta prestigiosa muestra no competitiva que se celebra en paralelo al Festival de Cannes.

"De inmediato escribí a Thierry Frémaux para decirle que si Cerrar los ojos no iba a ser seleccionada, me lo comunicara con tiempo suficiente para poder así considerar las otras opciones", escribe Erice. "Pero en ese tiempo de espera, Frémaux nunca dio señales de vida. El comité de la Quinzaine mantuvo su ofrecimiento durante semanas, hasta agotar el tiempo de sus protocolos".

El silencio de Frémaux

Erice no supo el destino de Cerrar los ojos en la sección Cannes Première (creada en la edición de 2021 del certamen para acoger últimos trabajos de directores importantes a los que no se ha dado acomodo en la competición) hasta la comunicación pública de la programación de la 76ª edición del Festival de Cannes el 13 de abril en rueda de prensa. "El 28 de ese mismo mes comuniqué a Frémaux mi voluntad de no asistir a su presentación", afirma Erice.

"Lo que me movió entonces poco tiene que ver con una reacción de protesta o rechazo al no haber sido incluida mi película en la competición", explica. "A la hora de decidir la première mundial de Cerrar los ojos, entre dos interlocutores como Thierry Frémaux y yo (director y coproductor de esa película), que nos conocíamos desde hace ya algún tiempo, lo natural hubiera sido el diálogo y la consulta. Es decir, la consideración del otro".

"Es justamente lo que he echado de menos en su relación conmigo", concluye. "Y no para que me concediera un favor o un privilegio, sino para que me diera la oportunidad de valorar y elegir entre las otras alternativas que Cerrar los ojos tenía".

