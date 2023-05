Durante los últimos meses la imagen pública de Johnny Depp estuvo marcada por el mediático juicio contra su exmujer Amber Heard, en el cual le demandaba por difamación. Es lo que le ha impedido, ya que no recibir premios en un par de festivales europeos, dedicarse con regularidad al cine, pero Depp apunta a querer dejar las polémicas de lado con Jeanne du Barry. Película que inaugurará el inminente Festival de Cannes este 16 de mayo... y que ya viene precedida por la agresión de su directora, Maïwenn, a un periodista. Cosas que pasan.

Con motivo de su desembarco en la Croisette, recopilamos los papeles más icónicos de quien pronto veremos interpretar al rey francés Luis XV.

Eduardo Manostijeras (1990)

Johnny Depp en 'Eduardo Manostijeras'

Luego de aparecer en producciones como Platoon y Pesadilla en Elm Street, y el mismo año en que John Waters le ofrecía otro papel memorable en Cry Baby, Depp inició su prolífica relación con Tim Burton. Cineasta y actor brillaron al mismo tiempo, en una bellísima fábula sobre la diferencia donde a Depp le daba réplica una encantadora Winona Ryder. Ambos volverían trabajar con Burton en el futuro.

Ed Wood (1994)

Johnny Depp en 'Ed Wood' Cinemanía

Por supuesto, la considerada como mejor película de Burton estrenada en los 90 (y acaso la mejor de su carrera) estaba protagonizada por Depp. En este caso se trataba de homenajear, irónicamente, al considerado peor director de la historia: Ed Wood, firmante de Plan 9 del espacio exterior. La carta de amor al cine menos evidente, y la consagración de Depp como actor de carácter capaz de modular con su presencia cualquier película.

William Blake en 'Dead Man' (1995)

Johnny Depp en 'Dead Man' Cinemanía

Depp mantuvo la cercanía con el cine independiente a lo largo de esta década, consiguiendo otro papel memorable en Dead Man. En este caso tenía que interpretar a un contable metido en un lío antológico, que le llevaba al Oeste y a la improbable transformación en peligroso pistolero. Jim Jarmusch dejó el western irreconocible con su complicidad.

Donnie Brasco (1997)

Fotograma de 'Donnie Brasco'

Apuntaba a ser un thriller gangsteril a la antigua usanza, pero resultó ser una trágica historia de amistad. Al Pacino nunca ha estado más entrañable como el mafioso del que Brasco, un agente del FBI infiltrado, se hacía amigo inseparable. Pacino ya era entonces una leyenda, y Depp acababa de convertirse en otra.

Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' (2003-2017)

Johnny Depp como Jack Sparrow Disney

Pero la consagración frente al gran público, quizá, no llegó hasta Piratas del Caribe. No cabe duda de que su carismático capitán Jack Sparrow es la creación más célebre de Depp, dándole una nominación al Oscar y allanando el camino para cuatro nuevas entregas: El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo, En mareas misteriosas y La venganza de Salazar. Cada una peor que la anterior, así que igual tampoco pasa nada por que Depp no parezca tener ganas de retomar el papel pronto.

J.M Barrie en 'Descubriendo Nunca Jamás'

Fotograma de 'Descubriendo Nunca Jamás'

Por interpretar al autor de Peter Pan, Depp obtuvo su segunda nominación al Oscar. Convertido en un actor respetable, capaz de encabezar biopics (Ed Wood también lo era, pero uno demasiado raro), Depp tenía de pronto elección para interpretar a personajes no necesariamente excéntricos, aunque sí le seguía preocupando conectar con el público. Su luminoso retrato de J.M Barrie así lo hizo.

Willy Wonka en 'Charlie y la fábrica de chocolate' (2005)

Fotograma de 'Charlie y la fábrica de chocolate'

Y vuelta a trabajar con Burton. Willy Wonka, fundador de la célebre fábrica de chocolate de Roald Dahl, había sido interpretado previamente en el cine por Gene Wilder. Un precedente intimidante, pero Depp resolvió la papeleta con habilidad y ahora él es el precedente intimidante a su vez de Timothée Chalamet, que interpretaría al personaje de joven en la próxima Wonka, previsto su estreno para este año.

El Sombrerero Loco (2010-2016)

Johnny Depp en 'Alicia en el país de las maravillas' Disney

Depp había conseguido su tercera nominación al Oscar con Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet. También dirigía Burton, con lo que el actor no dudó en volver a trabajar con su director fetiche en una hiperdigitalizada adaptación de Lewis Carroll. Alicia en el país de las maravillas tuvo secuela, Alicia a través del espejo. Ninguna de las dos es la panacea, pero se nota que Depp disfruta mucho siendo el Sombrerero.

Tonto en 'El llanero solitario' (2013)

Fotograma de 'El llanero solitario' Disney

El ingrediente secreto de la contundencia de la trilogía de Piratas del Caribe estribaba en su director, Gore Verbinski. Posiblemente Depp fuera consciente, ya que le siguió sin dudar a otra superproducción de Disney que se estrelló en taquilla y afronto críticas muy duras. Este western revisionista, basado en un serial antiquísimo y con una dirección virtuosa, no ha dejado de sumar defensores en los últimos años.

Grindelwald en 'Animales fantásticos' (2016-2018)

Johnny Depp en 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' Warner Bros.

Sí, esta es complicada. Depp debutó como Gellert Grindelwald en Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Era el villano en la sombra, y pudo ser el villano principal en una secuela titulada precisamente Los crímenes de Grindelwald. Fue entonces cuando su imagen pasó a ser enormemente criticada, de modo que para Los secretos de Dumbledore fuera sustituido por Mads Mikkelsen.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.