Cuando hay una discusión entre dos partes lo normal es que una tercera se mantenga el margen, pero Mads Mikkelsen es una persona distinta. En el buen sentido, porque el actor danés ha admitido que le hubiera gustado que las cosas fueran distintas en todo lo que rodeó el caso Johnny Depp y su salida de la saga centrada en el universo de J.K. Rowling y Harry Potter, Animales fantásticos.

Después de que el actor de Piratas del Caribe fuera "invitado a abandonar el proyecto" por parte de Warner dado el litigio que mantiene con su exmujer Amber Heard (Aquaman), el elegido para reemplazar a Depp como el villano Gellert Grindelwald fue Mads Mikkelsen. Ha pasado un tiempo desde que todo esto se hiciera oficial, pero ahora ha sido el propio Mikkelsen el que ha querido zanjar el asunto. O más bien reabrir la herida, según se mire.

"No sé qué pasó en su vida privada, y no sé si fue justo que perdiera el trabajo, pero sabía que el rodaje estaba en marcha y me hubiera encantado hablar con él. Lo habría hecho si hubiese tenido la oportunidad, pero simplemente no lo conozco en ese sentido" admitía Mikkelsen en una entrevista para The Sunday Times. "Obviamente iban a hacer la película y él ya no estaba involucrado, pero yo no tenía nada que ver en esa pelea. Me llamaron y tenían prisa, me encantó el guion, así que dije que sí. Sé que fue controvertido para muchas personas, pero a veces las cosas se dan así", añadía el actor de Otra ronda.

Un Grindelwald distinto

Dejando a un lado cualquier polémica posible y centrándose en lo estrictamente cinematográfico, lo cierto es que Mads Mikkelsen también ha hablado de que los fans no deberían esperar algo parecido a Johnny Depp, del que el danés se declara un gran admirador: "Creo que es un actor magistral".

Al contrario, Mikkelsen asegura querer buscar algo distinto para abordar esta nueva versión de Grindelwald": No quiero copiar lo que Johnny (Depp) ha hecho porque creo que sería un suicidio creativo. Tengo que encontrar mi propio Grindelwald, que creo que será algo diferente", concluía el actor, al que podremos ver como el villano Grindelwald en la próxima entrega de Animales fantásticos, aún pendiente de fecha de estreno.

