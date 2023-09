Amber Heard se enfrenta al machismo y a la caza de brujas (junto a Eduardo Noriega) en el tráiler de su regreso al cine

Pocos juicios fueron tan mediáticos en 2022 como aquel que enfrentó a Johnny Depp contra Amber Heard. Depp demandó a su expareja por difamación, luego de que haber publicado un texto asegurando que había sufrido violencia doméstica, y el proceso acaparó una atención insostenible. Depp salió victorioso del juicio, e inmediatamente después se supo que tras su alejamiento de Hollywood quería volver al candelero a través de Jeanne du Barry, producción francesa a cargo de Maïwenn.

Jeanne du Barry inauguró el pasado Festival de Cannes y se estrena justo hoy, suponiendo el gran regreso de Depp al cine tras la sucesión de escándalos que, por ejemplo, le dejaran fuera de la saga Animales fantásticos. Heard, por su parte, tiene previsto repetir como Mera en Aquaman y el reino perdido, que se estrena estas Navidades. Pero, puesto que su papel ha sido reducido en esta secuela (según el director James Wan, sin ser en modo alguno una consecuencia de su juicio con Depp), su gran retorno como protagonista ha de ser In the Fire. Un intenso drama histórico que se estrena en EE.UU. este 13 de octubre.

Aún sin distribución en España, In the Fire está dirigida por Conor Allyn (No Man’s Land) y coloca a Heard en una situación sorprendentemente familiar: aguantando el escrutinio de una muchedumbre enfervorecida donde se cruza la misoginia y la desconfianza por su testimonio. Y es que resulta que In the Fire, ambientada en 1890, cuenta la historia de la doctora Grace Burnham, una psiquiatra neoyorquina que viaja a un pueblo de Colombia para ayudar a un niño que aparenta tener poderes inexplicables. Poderes que podrían haber matado a su madre, provocando que su padre (Eduardo Noriega) busque ayuda.

Burnham se propone ayudarle y dar con una explicación científica de lo que ha ocurrido. Sin embargo, los habitantes del lugar reaccionan con violencia a la intromisión de la doctora en sus asuntos, debido a su suspicacia por la psiquiatría (una ciencia que aún distaba de obtener una reputación universal) y por el hecho de ser mujer. La situación se irá volviendo progresivamente violenta, mientras el personaje de Heard hace lo que puede por proteger al niño, y su propia vida.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

