Amber Heard regresa al cine con Eduardo Noriega y una historia de amor

El juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard fue uno de los temas mediáticos más turbulentos de 2022, cuya onda expansiva sigue sintiéndose en las vidas privadas y profesionales de ambas estrellas de Hollywood.

Si Depp tuvo lo más parecido a la escenificación de un regreso a la primera línea en la inauguración del Festival de Cannes, con desfile por la alfombra roja y la proyección de Jeanne du Barry, en el caso de Heard ha sido el mucho más humilde Festival de Taormina, en la costa este de Sicilia, el evento que ha acogido la presentación de su primera película tras el juicio.

In the Fire es el título de la película de suspense escrita y dirigida por el estadounidense Conor Allyn (No Man's Land) que ha tenido su puesta de largo en el certamen italiano. Se trata de un drama histórico con pátina sobrenatural cuya historia se ambienta a finales del siglo XIX y que la actriz ha definido como "una historia de amor" en declaraciones para la revista People.

Amber Heard y Eduardo Noriega contra el demonio

En In the Fire, Amber Heard interpreta a una psiquiatra estadounidense de 38 años que llega desde Nueva York a una remota finca agrícola en la Colombia de 1890. Allí tiene la misión de resolver el caso de un niño con habilidades especiales a quien el sacerdote local acusa de posesión demoniaca y los habitantes de una aldea cercana culpan de todos sus males por estar en connivencia con el diablo.

En este clásico enfrentamiento entre la perspectiva científica y la religiosa, el personaje de Amber Heard choca contra el interpretado por Eduardo Noriega. El actor español ha compartido en su perfil de Instagram fotos de la presentación del filme en Taormina, así como de la primera proyección. De momento, In the Fire no tiene fecha de estreno prevista en España.

