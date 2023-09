¿Qué fue de Oliver Robins, el niño de 'Poltergeist'? Así ha cambiado más de 40 años después del estreno

“El sonido de la televisión estática se filtra a medida que la cámara se desplaza hacia el último dormitorio. ROBBIE FREELING sólo es un bulto de siete años bajo las mantas”. Así arranca la cuarta escena de Poltergeist en el guion original que escribió Steven Spielberg. Sin embargo, la película que llegó a España en septiembre de 1982 no estaba dirigida por el rey Midas de Hollywood (no oficialmente, al menos), sino por Tobe Hooper (La matanza de Texas y El misterio de Salem’s Lot).

En su reparto no había grandes nombres: Drew Barrymore estuvo cerca de hacerse con el papel de la benjamina de la casa, pero Spielberg la descartó (no sin antes apuntar su dirección para cierta película de extraterrestres) porque quería a alguien más angelical.

'Poltergeist' Cinemanía

La joven Carol acabaría siendo interpretada por Heather O’ Rourke, que moriría a la edad de doce años, ocho meses antes de que se estrenase Poltergeist III. Se consumaba así la llamada maldición Poltergeist, que ya se había cobrado tres víctimas con anterioridad: Dominique Dunne (la hermana mayor de la familia) fue asesinada por su novio en 1982 y dos actores de la segunda entrega fallecieron por distintas complicaciones médicas poco después de rodarla.

Oliver Robins eludió la maldición, pese a exponerse a su influjo no una sino dos veces: tanto en la original como en su secuela, Robins interpreta a Robbie, el hijo de los Freeling al que aterrorizan los payasos y el reseco árbol del jardín. Antes de que comenzase la década de los noventa, Robins era el único actor infantil superviviente de Poltergeist. No obstante, el que diera vida a Robbie Freeling ya se había retirado y no aparecía en pantalla desde 1986. Quizás, simplemente, el pequeño Robbie no quería tentar a la suerte.

Oliver Robins, en 'Poltergeist' (1982) y en 'Celebrity Crush' (2019) Cinemanía

Un regreso inesperado

Al contrario que los posteriores, el primer año de su carrera estuvo repleto de actividad: además de Poltergeist, participó en tres proyectos más (la serie No te vayas a dormir, la película Aterriza como puedas II y el telefilme The million dollar infield). Después, transcurrió casi un lustro antes de que Oliver Robins volviera a ponerse delante de una cámara, lo que ocurrió en un capítulo de Más allá de los límites de la realidad y en Poltergeist II: El otro lado. Una vez finiquitado el rodaje, el actor se retiró del cine. O algo parecido.

Quince años más tarde, su nombre aparecería de nuevo en unos títulos de crédito. Sin embargo, no lo haría en la sección destinada a los intérpretes, sino en la de guionista y director. La película en cuestión, Dumped. Si no has oído este título, no te preocupes: puede que ni el mismo Oliver Robins llegara a verla. Se estrenó directamente en vídeo y jamás volvió a saberse de ella. Tampoco sería un “fenómeno extraño” el que no hubieses visto Wild Rommies, su último intento, hasta 2019, como cineasta.

El cambio del niño de 'Poltergeist' Cinemanía

El ya no tan joven Oliver Robins no se rindió: si había fracasado tras las cámaras, tal vez se debía a que trataba de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Puede que la faceta de director-guionista no fuese para él, como tampoco lo había sido para Dudley Nichols, así que decidió concentrarse en escribir. Devil’s whisper (2017) le demostró al público que aún se lo preguntase que aquel tampoco era el camino de Robins. Pero el propio Robins no les prestó atención.

Por fin, llegamos a 2019, año del estreno de una película (Celebrity Crush) dirigida, protagonizada y escrita por Oliver Robins. En Rotten Tomatoes, sólo hay tres críticas especializadas sobre este título, y dos de ellas son absolutamente destructivas. La restante indulta con desgana a Celebrity Crush, al tiempo que destaca su mayor virtud: apenas dura una hora y media.

Su alter-ego en Poltergeist podría tenerle miedo a los payasos, pero la trayectoria de Oliver Robins nos ha enseñado que a él no le quita el sueño el que los demás crean que se está comportando como uno. En su horizonte, hay una película en posproducción en la que participará como actor. ¿Habrán quedado atrás los años de Robins en el lado equivocado de la cámara? Es difícil garantizarlo pero, por el momento, “la casa está limpia”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.