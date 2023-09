El espectacular cambio de Jenna Ortega: de chica Disney a protagonizar esta película de terror de Netflix

Imaginemos una balanza. En un platillo, el estrellato en Hollywood antes de cumplir los 21 años, kilómetros de alfombras rojas, toneladas de premios y la perspectiva de que tu suerte sólo mejore con el tiempo. En el otro, una vida como la de tantos otros, que incluya fiestas de graduación, bailes de fin de curso y un par de litros de ponche achispado por los repetidores de clase. Pocos se lo habrían pensado de haber tenido que optar por uno de los platillos.

Jenna Ortega no lo hizo pero, aun así, mira con ternura ese camino del que ella mismo se alejó cuando comenzó a actuar con 10 años. En una entrevista realizada durante el acmé de la pandemia, Jenna Ortega admitió que no se encontraba en situación para lamentarse, pero reconoció que había “una parte importante” de la vida que ella se había perdido contra su voluntad. Esa parte en la que las muchachas pasan su última noche de juventud bailando en el gimnasio de un instituto, decorado con guirnaldas.

Jenna Ortega en 'Miércoles' Cinemanía

A ella, la mayoría de edad la encontró rodando su trigésimo tercer título. Tras ese, vendrían 11 más, y aún tiene seis pendientes de estreno en el horizonte. Además de la comentada secuela de Bitelchús, en la que volverá a reunirse con Tim Burton, Jenna Ortega se ha embarcado en un proyecto que puede ser tan interesante, a priori, como tendente al descalabro: una versión de La casa de Bernarda Alba ambientada en el siglo XXI y producida por A24, los estudios responsables de Todo a la vez en todas partes o Hereditary. Pero esta es sólo la parte final de un viaje que arrancó en Facebook hace ya más de una década.

Mamá, quiero ser artista

Conseguir un agente es lo difícil. El resto viene solo. Así pensó Shia LaBeouf cuando fingió ser su propio representante para llamar la atención de uno de los agentes más cotizados de Hollywood. Y funcionó. Jenna Ortega quiso jugar limpio y, por mediación de su madre, subió a Facebook un vídeo en el que recitaba un monólogo. Tenía, por entonces, ocho años, y llevaba al menos dos rogándole a sus padres que se la tomasen en serio: quería ser actriz.

Jenna Ortega, durante el rodaje de 'Rob' Cinemanía

“Al principio, mi madre pensó que era una fase”, contó Jenna Ortega. En cambio, la mujer acabó dándose por vencida y ayudó en lo posible para que su hija se pusiera en órbita. La magia de Internet hizo que el vídeo llegase hasta un agente y este le consiguió a Ortega su primera audición. Como ella misma dice en la entrevista, “el resto es historia”.

Su debut se produjo en un episodio de la serie Rob, con Rob Schneider, en el papel de “niña”. Tras ese, empezó la mili de todo actor bisoño: CSI: Nueva York, un personaje terciario en Iron Man 3 y otro en Insidious 2, un par de episodios en Deadtime Stories, de Nickelodeon…Y, por fin, un número más respetable de capítulos (7) en, eso sí, una serie de escaso éxito como Rake.

Jenna Ortega, en 'Insidious 2' Cinemanía

Una chica virgen y una chica Disney

Dos series son las responsables de que, hoy, el nombre de Jenna Ortega signifique algo: la primera de ella es Jane The Virgin, en la que interpreta al personaje protagonista durante su infancia en tres decenas de episodios. La segunda, Entre hermanos, que quizá no sea lo esmerado que haya producido nunca Disney (ni siquiera tratándose de su filial, Disney Channel), pero que es un comienzo tan honrado como cualquier otro.

En esta serie, Ortega interpretó a la hermana mediana de los Díaz y su trabajo le valió un par de reconocimientos: fue candidata en tres ocasiones a los Imagen Award en la categoría de Mejor actor joven para televisión y ganó uno de ellos. Disney supo al instante que tenía algo de valor entre manos y embutió a Jenna Ortega en un proyecto más: Elena de Valor, donde aparece en un capítulo. Que no te extrañe el que nunca hayas oído hablar de esta serie: es sólo para completistas de la filmografía de Jenna Ortega. Los cuales, si no existen ya, no hay duda de que acabarán siendo legión.

Jenna Ortega, en 'Entre hermanos' Cinemanía

Un futuro que da miedo

Los rodajes, los estrenos, las entrevistas promocionales y las críticas se suceden. Y, entonces, llega el año 2022. 365 días en los que Jenna Ortega se jugó su porvenir a cara o cruz, y ganó. Para empezar, colaboró con Ti West en X, película que comienza como una especie de Boogie Nights de bajo presupuesto para deslizarse en seguida hacia el terreno del slasher. A continuación, aparece en la nueva secuela de Scream y, por último, protagoniza Miércoles.

Aunque Jenna Ortega ocupa casi cada plano de la serie creada por Tim Burton, hay una secuencia en la que la actriz presentó oficialmente sus credenciales para próxima estrella de Hollywood. Sí, justo esa en la que Miércoles asiste al baile de la Academia Nunca más y demuestra que, como el resto de las alumnas, ella es no sólo capaz de salir a la pista, sino de conquistarla. Así, la chica que se perdió el baile escolar de fin de curso fue capaz, al fin, de dar unos pasos al ritmo de The Cramps para celebrar su graduación interpretativa.

