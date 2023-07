El increíble cambio de Winona Ryder: desde su romance con Johnny Depp hasta su papel en 'Stranger Things'

Siempre se ha comentado que las segundas oportunidades nunca -o casi nunca- fueron buenas, pero no es el caso de Winona Ryder, la cual ha destrozado este dicho por completo. La vuelta de esta actriz a los escenarios ha sido increíble y en la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrenó en España el 27 de mayo de este mismo año, ha confirmado la gran estrella que es. Gracias a este papel, 35 años después volverá a formar parte de un éxito que la aupó hacia el estrellato más grande de Hollywood, Beetlejuice 2 (se estrenará en 2025).

La trayectoria de Winona despegó a principios de los 90 con una serie de películas exitosas, como son Edward Scisssorhands o The Nightmare Before Christmas, pero su papel más importante lo desarrolló en Beetlejuice, dando vida a una misteriosa Lydia Deetz, hija de un empresario de Nueva York que tiene el poder de ver fantasmas.

Un pasado oscuro

La carrera de Ryder apuntaba a lo más alto del mundo cinematográfico, pero su vida se descarriló cuando fue arrestada por robar en una tienda de su ciudad natal, Minnesota. Después de cumplir una breve sentencia en prisión (durante tres años estuvo en libertad condicional), la intérprete intentó reconstruir su trayectoria con papeles en películas independientes como Black Swan o The Dilemma.

La relación con Johnny Depp

Winona Ryder y Johnny Depp fueron una de las parejas más glamourosas de la década de los noventa. Jóvenes, atractivos y ambas trayectorias empezaban a despegar en el mundo cinematográfico cuando se conocieron, por primera vez, en Gran bola de fuego, estrenada en 1989. A partir de ahí, surgió la llama del amor entre los dos protagonistas y, dos meses después, tuvieron su primera cita.

El amor era tan real e intenso que a los cinco meses ya se habían comprometido. Johnny y Ryder vivieron juntos una historia de amor que, finalmente, tuvo fecha de caducidad: cuatro años. El actor, incluso, se tatuó en su brazo derecho Winona Forever. No obstante y como confirmó la actriz en una entrevista, la diferencia de edad habría sido la causante de las discrepancias que terminaron separando sus caminos.

Papeles más destacados

Winona Ryder, de 51 años, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del cine, puesto que lleva más de tres décadas participando para los proyectos más significativos de Hollywood. La intérprete ha sido nominada dos veces a los Premios Oscar como mejor Actriz con sus papeles en La edad de la inocencia (1994) y Mujercitas (1995), aunque no tuvo la suerte de levantar el trofeo.

No obstante, sí que fue galardonada como mejor Actriz de reparto en los Globos de Oro con su participación en la ya nombrada La edad de la inocencia. Apenas llevaba una década en el mundo del espectáculo cuando los grandes directores de cine habían puesto sus ojos en Winona. A partir de ahí, la artista estadounidense ha participado en numerosos trabajos: Drácula, La casa de los espíritus, Alien: Resurrección, Eduardo Manos Tijeras (junto con Johnny Depp), Mr. Deeds, The Last Word, Black Swan, The Iceman, Gone in the Night o Stranger Things, entre otros.

Su participación en Stranger Things

Gracias al papel de Winona en esta famosa serie de Netflix, la intérprete volvió por todo lo alto a su carrera interpretando a Joyce Byers, madre soltera de Jonathan Byers y Will Byers. Este último personaje es de los principales protagonistas de la historia, puesto que desaparece misteriosamente mientras volvía a casa por el bosque.

A lo largo de la trama, Joyce se convierte en una figura central en la búsqueda de su hija y se tiene que enfrentar a fenómenos sobrenaturales mientras lucha por descubrir la verdad sobre la desaparición de su hijo Will. Su participación en este proyecto desencadenó un sinfín de elogios y fue clave en el éxito logrado por Stranger Things.

No obstante y con el paso de los años, Winona Ryder ha sabido corregir los errores del pasado y ha encontrado un fuerte resurgimiento. Aunque su carrera haya tenido altibajos constantes, la actriz siempre se ha mantenido como una presencia perdurable en Hollywood.

