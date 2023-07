Los mejores estrenos de películas del verano 2023

Los blockbusters son para el verano. El cine de autor también. Y todo tipo de películas, para toda clase de público. Los mejores estrenos de cine del verano de 2023 van desde las superproducciones de Hollywood hasta los títulos del cine independiente que permitirán refrescar vista y espíritu en las salas de toda España.

Indiana Jones y el dial del destino, Barbie, Oppenheimer, Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1... Son muchas las candidatas a película más taquillera del verano. Tom Cruise tiene clara su elección. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuántas de estas películas no piensas perderte en cines?

'Indiana Jones y el dial del destino'

Tráiler oficial de 'Indiana Jones y el Dial del Destino' Tráiler oficial de 'Indiana Jones y el Dial del Destino'

Harrison Ford vuelve a su personaje más querido: Indiana Jones, el arqueólogo más famoso del mundo, en su quinta entrega cinematográfica. Por primera vez, sin Steven Spielberg detrás de las cámaras, pero con la dirección en buenas manos a cargo de James Mangold; y con la presencia estelar de Phoebe Waller-Bridge como compañera de aventuras.

'Tiburón negro' (6 de julio)

La cuota imprescindible de escualos en el cine veraniego está bien cubierta este año. La primera dentellada la dará esta coproducción americana dirigida por Adrian Grünberg (Rambo: Last Blood) que cuenta con el estadounidense Josh Lucas, la chilena Fernanda Urrejola y el mexicano Julio Cesar Cedillo como protagonistas contra la nueva estrella del cine de tiburones: un megalodón.

'Vacaciones de verano' (6 de julio)

Además de los tiburones, otra presencia ineludible del cine veraniego: Santiago Segura con una media familiar para todos los públicos. Después de éxitos consecutivos como Padre no hay más que uno (2010), Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra (2020), ¡A todo tren! Destino Asturias (2021) y Padre no hay más que uno 3 (2022), en Vacaciones de verano llega acompañado por Leo Harlem para convertirse en animadores infantiles en un hotel de lujo.

'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (12 de julio)

Tráiler en español de 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal Parte Uno' Tráiler en español de 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal Parte Uno'

Nadie se deja tanto la piel para nuestro entretenimiento como Tom Cruise, que con la primera parte de Sentencia mortal alcanza siete entregas de la saga Misión: Imposible jugándose el pellejo. De nuevo en colaboración con el director Christopher McQuarrie, el agente Ethan Hunt volverá a dejarnos sin aliento con sus temeridades.

'Elemental' (14 de julio)

Tráiler de 'Elemental' - Cinemanía Tráiler de 'Elemental' - Cinemanía

Si nos encontramos en una ciudad de los elementos, cuyos habitantes son de fuego, agua, tierra o aire, es muy posible que estemos en una película de Pixar. Efectivamente, el estudio de animación propiedad de Disney estrena esta película original de Peter Sohn, director de El viaje de Arlo (2015), con una emocionante historia de amistad y convivencia.

'Barbie' (20 de julio)

Tráiler de 'Barbie' Tráiler de 'Barbie'

No necesita presentación: la muñeca más famosa y popular del último siglo protagoniza su primera película de acción real encarnada por Margot Robbie en un proyecto dirigido por Greta Gerwig capaz de agotar los tonos de rosa del mundo. Ah, y Ryan Gosling es Ken.

'Oppenheimer' (20 de julio)

Nuevo trailer de Oppenheimer Nuevo trailer de Oppenheimer

Christopher Nolan vuelve al cine bélico desde la perspectiva del relato biográfico y bombástico: Cillian Murphy interpreta al físico J. Robert Oppenheimer, uno de los desarrolladores de la bomba atómica, en lo que promete ser una exploración densa (y llena de estrellas de Hollywood) de la ciencia puesta al servicio de la guerra y la aniquilación.

'Insidious: La puerta roja' (20 de julio)

Patrick Wilson debuta en la dirección y vuelve a ponerse delante de la cámara (con Rose Byrne, también de vuelta) en la quinta entrega de la saga Insidious, una de las dos franquicias de James Wan que lo han convertido en un icono del terror moderno (la otra es Expediente Warren, claro). La película sirve como secuela de Insidious: Capítulo 2, arrancando diez años después de lo ocurrido en aquella.

'Megalodón 2: La fosa' (4 de agosto)

Aquí están las mayores fauces prehistóricas de esta emporada estival: no solo uno, sino varios megalodones han llegado vivos coleando hasta nuestros días con el fin de que Jason Statham les parta la cara. Esta secuela de la exitosa película de 2018 llega con un colmillo especialmente retorcido: el británico Ben Wheatley (Kill List, Turistas) en la silla de dirección.

'Gran Turismo' (11 de agosto)

Esta no es tu típica película basada en un videojuego porque no adapta exactamente la franquicia de juegos de carreras de Polyphony Digital para PlayStation, sino que cuenta la historia real de uno de sus jugadores, que soñaba con convertirse en un piloto profesional en la vida real. Lo interpreta Archie Madekwe, con David Harbour y Orlando Bloom a su lado en el reparto de un filme dirigido por Neill Blomkamp (Chappie).

'Campeonex' (18 de agosto)

Universal ha lanzado este miércoles el primer tráiler de Campeonex, producción de Películas Pendelton y Morena Films que se encargarán de distribuir en cines igual que sucedió con el filme original. Universal ha lanzado este miércoles el primer tráiler de Campeonex

Javier Fesser dirige la secuela de Campeones (2018), triunfadora en los Goya y uno de los recientes fenómenos de taquilla del cine español. ¿Repetirá el mismo nivel de éxito? La táctica es la siguiente: cambiar el baloncesto por el atletismo en el camino de esfuerzo y superación de este equipo de deportistas con discapacidad.

'Blue Beetle' (18 de agosto)

Esta producción sobre el superhéroe de DC Comics con armadura de escarabajo estaba destinada a HBO Max, pero en el último terremoto dentro de Warner Bros. fue ascendida a la primera división del estreno en cines. Xolo Maridueña es el protagonista, Ángel Manuel Soto dirige y Susan Sarandon se apunta a la fiesta.

'Ninja Turtles: Caos mutante' (25 de agosto)

Cuidado porque a Spider-Man: Cruzando el Multiverso le puede salir una dura competidora como mejor película de animación de este año inspirada en personajes de tebeo. Seth Rogen está en el guion, producción y reparto de voz de esta adaptación de las tortugas ninja adolescentes a cargo de Jeff Rowe (Los Mitchell contra las máquinas) y Kyler Spears, dispuestos a extraer todo el cowabunga posible del cel shading.

'Mi soledad tiene alas' (25 de agosto)

Mario Casas debuta en la dirección dirigiendo a su hermano Óscar Casas junto a un elenco de actores no profesionales en un relato criminal que comienza en los barrios humildes de las afueras de Barcelona hasta llegar a Madrid en una huida apresurada cuando un atraco sale mal.

'The Equalizer 3' (1 de septiembre)

No hay dos sin tres: el implacable justiciero interpretado por Denzel Washington vuelve a salir de las sombras de su retiro para remediar una nueva injusticia en la tercera entrega de la saga dirigida con pulso por Antoine Fuqua, que también cuenta con el regreso de Dakota Fanning.

'La monja 2' (8 de septiembre)

Fotograma de 'La monja' Cinemanía

El universo de terror de Expediente Warren sigue expandiéndose con la secuela de su spin-off dedicado al demonio Valak, aficionado a la indumentaria de monja. Taissa Farmiga recupera su papel del filme anterior, pero Storm Reid es la nueva protagonista. A la dirección está Michael Chaves, aventajado alumno de James Wan que ya ha demostrado su valía en este terreno con La Llorona (2019) y Expediente Warren: Obligado por el demonio (2021).

'Mi gran boda griega 3' (8 de septiembre)

De todas las secuelas de este verano, quizás sea la que menos te esperabas. Nia Vardalos, John Corbett y el resto de la familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar en la que no faltarán momentos conmovedores, hilarantes y bien sentados a la mesa.

'Rivales' (15 de septiembre)

La película más caliente del verano no llegará hasta septiembre, pero ya está haciendo subir la temperatura. Luca Guadagnino dirige esta historia de competición deportiva y atracción sexual con Zendaya en medio de un triángulo fácilmente transformable en trío con Josh O'Connor y Mike Faist, con el mundo del tenis profesional de fondo.

