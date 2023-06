¿'Barbie' u 'Oppenheimer'? Tom Cruise lo tiene claro, pero Santiago Segura le da una alternativa

El próximo 20 de julio, el mundo del cine se dividirá en dos bandos: los que se pongan su mejor conjunto rosa para disfrutar de Barbie, y aquellos que opten por sumergirse en la "devastadora" (no lo decimos nosotros, lo dice Christopher Nolan) Oppenheimer.

La película de Greta Gerwig con Margot Robbie como la muñeca de Mattel promete ser un aventura desprejuiciada y divertidísima en color fucsia de Barbieland al mundo real, mientras que el nuevo filme de Nolan ahonda en el físico teórico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), creador de la bomba atómica durante la II Guerra Mundial.

Se trata de dos de los estrenos más esperados del año, producciones ambiciosas repletas de estrellas de Hollywood que cuentan ya con defensores fervientes y que inevitablemente dividirán al público cinéfilo en su primer fin de semana de estreno.

También habrá quien no sepa decidirse y opte por ir a ver ambas, incluso a hacer una doble sesión. Es el caso de Tom Cruise, que ha compartido un post en Instagram animando a sus seguidores a que vayan a las salas. Recordemos que el actor está de promoción con Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte 1, otra de las apuestas del verano, que llegará a la cartelera el 12 de julio.

"Este verano está lleno de películas maravillosas que ver en en cines. Estas son solo unas pocas que estamos deseando ver en la gran pantalla", ha escrito el actor acompañando a tres imágenes en la que lo vemos junto a Christopher McQuarrie, director de Misión: Imposible 7, con entradas para Indiana Jones y el dial del destino, Oppenheimer y Barbie.

Cruise ha sido de lo más diplomático y, además de alabar a Harrison Ford por su última aparición como 'Indy', ha aconsejado a sus fans que hagan una doble sesión con las películas de Gerwig y Nolan: "Felicidades, Harrison Ford, por los 40 años de Indiana Jones y por crear uno de los personajes más icónicos en la historia del cine. Nos has dado incontables horas de alegría".

"Me encanta una doble sesión y no puede ser más explosiva (o rosa) que una con la Oppenheimer de Christopher Nolan y la Barbie de Greta Gerwig", ha concluido. Parece que el enfrentamiento entre Cruise y Christopher Nolan por las salas IMAX para los estrenos de Misión: Imposible 7 y Oppenheimer ya está resuelto.

Santiago Segura responde a Tom Cruise

Entre los comentarios de las cuentas oficiales de Barbie, Oppenheimer o Indiana Jones que ha recibido el post de Cruise, se ha colado la reacción de Santiago Segura, que ha querido sumar una alternativa al verano cinéfilo del actor de Hollywood. Se trata de Vacaciones de verano, la comedia familiar que escribe, dirige y protagoniza, y que llega a los cines el 7 de julio.

"¡Tom, te has olvidado mencionar Vacaciones de verano!", se puede leer en la respuesta de Segura: "Ya se que va a ser difícil competir con vuestros peliculones, pero algo de producto nacional teníamos que sacar para no dejaros solos todo el verano. Me hace mucha ilusión estrenar como un sándwich entre Indiana y Misión: Imposible… Y además con la pretensión de sobrevivir ahí".

Así, a la nueva película del creador español le tocará compartir cartelera con algunas de las apuestas más esperadas del año. El verano acaba de empezar, pero ya promete mucha cinefilia desatada.

