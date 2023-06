'Misión Imposible' contra 'Oppenheimer': Tom Cruise, en guerra con Christopher Nolan por las salas IMAX

Se nos viene un verano intenso. Más allá de que junio ya en sí mismo va a ser muy ajetreado (con Spider-Man: Cruzando el multiverso estrenándose este fin de semana y pronto Flash además de Indiana Jones y el dial del destino), llegado julio nos topamos con la tesitura de que Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1, que Tom Cruise empezó a rodar poco antes del estallido de la pandemia, se estrena pocos días antes que el recargado 21 de julio, fecha de Oppenheimer y Barbie.

Hay una congestión de estrenos que está por ver si no acaba perjudicando a alguien, pero lo que ahora nos interesa es la exhibición que contemplan estas películas. Tanto Cruise (con la complicidad de Christopher McQuarrie) como Christopher Nolan firmando Oppenheimer son autoproclamados defensores de la experiencia cinematográfica. Reniegan del streaming y esperan que con sus películas gigantescas la gente no se queda en casa, habiendo sido Nolan quien se la jugó al convertir a Tenet en el primer blockbuster estrenado durante la pandemia. Una jugada encomiable, pero que no llegó a satisfacer las previsiones.

Cruise tuvo más suerte, disputando con Paramount la duración de la ventana de estreno de Top Gun: Maverick (y tomando a Sentencia mortal - Parte 1 como rehén) hasta que la major transigió y la secuela se convirtió en la película más taquillera de 2022 (previo el estreno de Avatar: La forma del agua). Recaudando 1.500 millones de dólares, a Cruise se le ha llamado “salvador de las salas”, y ahora la estrella espera que esta consideración le otorgue ciertos privilegios frente a Nolan.

La próxima entrega de Misión Imposible se estrena el 12 de julio en EE.UU. (el día 14 en España), justo una semana antes de que el día 21 llegue Oppenheimer. Y esto supone un problema, porque Cruise quiere estrenarla en todas las pantallas IMAX de EE.UU. y estas ya están reservadas por Nolan. Es decir: que Sentencia mortal - Parte 1 solo estaría una semana en IMAX antes de que las salas alojaran Oppenheimer, lo que a Cruise le parece inadmisible. Según recoge Matthew Belloni en Puck News, esto ha desencadenado la guerra.

La batalla por el control IMAX

Cruise quiere que Misión Imposible esté más tiempo en salas IMAX, y cree que no es justo que tenga que ser retirada por Oppenheimer. Por eso estos días se encuentra removiendo cielo y tierra para llegar a un acuerdo con los exhibidores: uno que pueda llevar a que Nolan y él compartan las pantallas del territorio. Cruise está hablando con los grandes magnates de la industria para conseguirlo, contando con el apoyo de Paramount para enfrentarse a Universal y al director de Oppenheimer.

¿Puede salirse con la suya? Es difícil decirlo, porque Nolan es algo así como el embajador del formato IMAX. Siempre ha creído en él, ha invertido en ese tipo de proyecciones, y ha rodado Oppenheimer teniéndolo en mente. Por otro lado, Cruise considera que para los cines es mejor darle prioridad a Misión Imposible y razón no le falta: Maverick ha sido un éxito mayúsculo que hace palidecer la experiencia de Tenet.

Además está el propio carácter de Oppenheimer: un biopic de tres horas dedicado al inventor de la bomba atómica (que interpreta Cillian Murphy). Cruise opina que es un film más de nicho que su Sentencia mortal, y que la taquilla que él pueda conseguir va a ser mucho mejor que la de Oppenheimer. Posiblemente esté en lo cierto, pero ahora son distribuidores y exhibidores quienes tienen que decidir.

