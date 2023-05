'Stranger Things': La huelga de guionistas provoca que se aplace indefinidamente la quinta temporada

La huelga de guionistas lleva ya unos cinco días en funcionamiento, y poco a poco estamos asistiendo a consecuencias concretas del parón al que quieren someter a la industria hasta que resuelvan sus reclamaciones. La anterior huelga que sufrió Hollywood, en 2007, se extendió a 100 días y los resultados fueron bien visibles para el público, en tanto a películas y series mutiladas. Bien podría suceder lo mismo en la actualidad, aunque antes que tratar desesperadamente de salvar los muebles hay quien prefiere optar por frenarlo todo.

De esta forma, y frente a la resolución de El señor de los anillos: Los anillos de poder y La casa del dragón (que completarán sus nuevas temporadas aunque no haya guionistas a la vista) nos hemos topado este fin de semana con que Marvel ha suspendido el rodaje de Blade, y seguidamente ha hecho lo propio la quinta y última temporada de Stranger Things. La serie de Netflix logró ser el contenido en inglés más visto del catálogo en la historia de la compañía con su cuarta temporada, dividida en dos volúmenes y antecediendo el que sería el gran final.

La escritura había avanzado con gran velocidad, y en torno al verano del año pasado se rumoreaba que los guiones de la quinta temporada estaban terminados. Aún así Matt y Ross Duffer, showrunners de Stranger Things, prefieren no jugársela, y posponer el rodaje hasta que la huelga termine. Esto es, de forma indefinida. “La escritura no se para cuando comienza el rodaje”, señalan desde la cuenta de Twitter de los guionistas de Stranger Things. “Aunque nos emociona empezar la producción con nuestro increíble reparto y equipo, no es posible durante esta huelga”.

“Esperamos que se llegue pronto a un acuerdo y que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y corto”. Stranger Things, en tanto a una de las grandes series de la actualidad, ha estado presente en los piquetes más allá de lo que decidieran hacer los Duffer, pues estos días pudo verse una pancarta (de las muchas ocurrentes que han montado sus manifestantes) donde se leía: “Pagadnos o Steve Harrington está frito”. El funcionamiento de Hollywood depende enteramente de sus guionistas, con lo que el parón está siendo dramático.

Y podría serlo más. Si la huelga se prolonga, otros gremios como el de los directores y el de los intérpretes se unirían también en sus demandas. Todo mientras Stranger Things queda en standby, y es inevitable preguntarse cuánto habrán crecido su joven reparto antes de que la producción se retome. De esta temporada final, por otra parte, los Duffer ya prometieron que “se iba a sentir diferente”. “Tendrá un final muy largo, estilo El retorno del rey con ocho finales”, dijeron en su momento.

