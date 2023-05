Primera víctima de la huelga de guionistas: Marvel retrasa 'Blade'

Desde el pasado 2 de mayo los guionistas de Hollywood están en huelga. Es inevitable recordar los estragos que causó en la industria el parón de 100 días que duró la anterior, en 2007, y lógicamente los estudios están muy inquietos. Hasta el punto de querer hacer presión y desafiar las medidas impuestas por el Sindicato de Guionistas de EE.UU., que obliga a todos los profesionales afiliados a no seguir trabajando. En un comunicado reciente, un organismo como ABC asegura que sus escritores “no tienen excusa para dejar de trabajar”.

La cadena de televisión está bajo el amparo de Disney, y asegura que como estudio “tiene intención de permanecer en producción durante la huelga”. En el entorno de HBO y HBO Max se han expedido comunicados similares, mientras la huelga no tiene una duración prefijada y, de prolongarse, contagiaría a otros gremios como los de intérpretes y directores, logrando que el parón sea total. Entretanto, y según Hollywood Reporter, ya tenemos su primera víctima directa.

Es una que ya había tenido muy mala suerte antes de que el Sindicato llamara a filas: hablamos de Blade, el proyecto más desafortunado de Marvel. El film fue anunciado hace cuatro años en una Comic-Con, con el ganador del Oscar Mahersala Ali previsto para encarnar al cazavampiros. Bassam Tariq, su director contratado, abandonó la producción en septiembre de 2022, dos meses antes de empezar el rodaje, y tiempo después le sustituyó Yann Demange (Queridos blancos).

Junto a Demange vinieron otros fichajes destacados, como Mia Goth acompañando a Ali como actriz o Nic Pizzolatto (creador de True Detective) revisando su guion. Le haya dado tiempo a hacerlo o no, la huelga ha impelido a que Blade suspenda su producción. La película iba a empezar a rodarse por fin el mes que viene en Atlanta, pero este viernes los miembros del equipo recibieron la notificación de que, a causa de la huelga, el rodaje va a posponerse de forma indefinida.

Es bien sabido que, en el seno de Marvel, las películas suelen ser escritas sobre la marcha, y cobijar multitud cambios de última hora en el libreto una vez ha empezado oficialmente la producción. De ahí que la directiva haya estimado que no merecía la pena ponerse con Blade en estas circunstancias, y de ahí que vaya a retrasarse una vez más la fecha del estreno, fijada para el 6 de septiembre de 2024 luego de haber sido aplazada por su parte (desde noviembre de este año) cuando se marchó Tariq. Marvel no ha dado una nueva fecha aún.

Blade podría ser solo la primera película del MCU en sufrir un destino semejante. Aunque la huelga no vaya a afectar al siguiente estreno de su calendario (The Marvels, en cines desde este 10 de noviembre), no se puede decir lo mismo de otros proyectos de la Fase 5 ahora mismo en desarrollo. Dos series y una película se hallaban en pleno rodaje cuando la huelga estalló: Wonder Man y Agatha: Coven of Chaos por un lado, y Capitán América: Nuevo Orden Mundial por otro. Este film iba a estrenarse el 3 de mayo de 2024, y de aplazarse (como ha ocurrido con Blade, siguiente título en el calendario) provocaría un efecto dominó.

Otros proyectos de Marvel en preproducción son Thunderbolts y Deadpool 3, fijados para el 26 de julio y el 8 de noviembre de 2024 respectivamente. Lo más probable es que se retrasen igualmente, y también pinta mal la esperada Cuatro Fantásticos: film que inauguraría la Fase 6 de la Saga del Multiverso y aún no tiene protagonistas siquiera.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.