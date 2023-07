El cambio radical de Gaten Matarazzo: el niño tierno de 'Stranger Things' que triunfa en 'The Blacklist'

Stranger Things es un magnifico proyecto de ciencia ficción que está protagonizado por una niña con poderes extraordinarios (Millie Bobby Brown, Eleven), la única capaz de salvar a la humanidad de la malicia de un mundo paralelo habitado por la oscuridad, el temible Upside World.

Esta famosa serie, desde su debut en 2016 en España y resto del mundo (Netflix), ha tenido un éxito monumental y se ha convertido en una de las primeras opciones de los fanáticos de este tipo de tramas. Los creadores de Stranger Things (Matt y Ross Duffer) quisieron ambientar la saga en el año 1984 y lo consiguieron por completo: el proyecto nos cuenta como un niño, Wills Byers (Noah Schanpp), se adentra en otra dimensión cuando volvía a casa por el bosque. A partir de ahí, la noche y la oscuridad cobra protagonismo en el Upside World, un mundo totalmente exacto al actual donde la maldad habita en cada rincón.

Gaten Matarazzo en 'The blacklist'

Stranger Things cuenta con un excelente elenco de actores y nuestro principal protagonista, Gaten Matarazzo, es de los iconos más representativos de la famosa serie de ciencia ficción. Gracias a este proyecto y a su espectacular actuación (dio vida al simpático Dustin Henderson), su trayectoria profesional dio un giro de 180 grados y los principales directores cinematográficos pusieron sus ojos en él.

No obstante, Gaten ya había salido en la gran pantalla un año antes y fue en la famosa serie de televisión The Blacklist, protagonizada por una gran estrella de cine, James Spader (Raymond Reddington). Matarazzo fue una de los actores invitados en el episodio número 71 The Kenyon Family.

En ese tiempo, nuestro protagonista tenía 13 años y se le podía ver con un rostro bastante sucio y un look bastante descuidado. En dicha escena, el intérprete estadounidense está declarando en el sótano de correos que servía de base secreta del FBI.

Gaten Matarazzo, en 'The Blacklist' Twitter

¿Qué hace ahora Gaten Matarazzo?

El gran éxito que supuso Stranger Things y el personaje de Dustin impulsó la carrera de Matarazzo, puesto que las puertas del mundo cinematográfico se le abrieron por completo. A partir del estreno de esta famosa serie, Gaten ha realizado un sinfín de trabajos donde ha dado vida a diferentes personajes: The Christmas Chronicles, Angry Birds 2, Lost Boys Life o Prank Encounters, entre otros, han sido algunas de las proyectos donde ha participado nuestro protagonista.

Evolución física de Gaten Matarazzo Cinemanía

En la actualidad, el intérprete estadounidense sigue siendo protagonista y ha estrenado, recientemente, Sweeney Todd (Tobby), una obra teatral. Asimismo, en 2022 fue protagonista de la película Honor Society. Además, también participó en My Father's Dragon, Parade y Dear Evan Hansen. Todas estas interpretaciones llevaron a Matarazzo a ser nominado como mejor Actor favorito de la televisión para los premios Kids Choice Awards.

