Los guiños de 'Stranger Things' a 'E.T., el extraterrestre' de los que probablemente no te habías dado cuenta

Con el estreno de la cuarta temporada de la serie, Netflix animó a sus seguidores a recorrer España por medio de un sistema de rutas a través de varias comunidades autónomas (Galicia, Andalucía o Madrid, entre otras) que, de una forma u otra, conectaban con el alma de Stranger Things: El ochentero Arcade Planet de Sevilla, La Victoriana de Vigo o Mamá, la araña frente al Guggenheim de Bilbao estaban entre los destinos seleccionados.

Para matar el tiempo antes de que Netflix lance la próxima y definitiva tanda de episodios de Stranger Things, te recomendamos una ruta diferente: un recorrido genealógico a través de los homenajes que la serie hace a E.T. el extraterrestre, una de sus fuentes de inspiración más reconocibles.

Un encuentro por sorpresa

Elliot, el niño de la película de Spielberg, se topa con E.T. cuando el extraterrestre llega a su cobertizo. Creyendo que era un coyote o un mapache la criatura que trasteaba en su jardín, Elliot abandona su casa y apunta con su linterna en dirección al ruido, iluminando al extraterrestre.

En Stranger Things, Mike es quien descubre a Once en el bosque mientras buscaba a su amigo Will, que ha desaparecido. El encuentro se produce de forma muy similar: Mike escucha ruidos en el bosque y, al orientar el haz de la linterna en esa dirección, repara en Once por primera vez.

'E.T. El extraterrestre' Cinemanía

El secreto inquilino

Tanto Elliot y sus hermanos con E.T. como Mike y sus amigos con Once proceden de la misma forma: escondiéndolo en casa sin decirle nada a sus padres ni a ningún otro adulto. Además, tanto al extraterrestre como a la niña los perseguían agentes del gobierno y científicos. En estas circunstancias, ambos grupos de amigos advierten que el recién llegado tiene poderes sobrenaturales, como la telequinesis.

Sin duda, uno de los homenajes más identificables que los hermanos Duffer hacen a la cinta de Spielberg se produce cuando Mike tiene que disfrazar a Once para que pase desapercibida en el instituto. La peluca rubia escogida para Once recuerda mucho (demasiado, como para ser una mera casualidad) a la que una joven Drew Barrymore le pone a E.T.

'Stranger Things' y 'E.T., el Extraterrestre' Archivo

Bicicletas ¿que vuelan?

Al final de la primera temporada, el juego especular entre Stranger Things y E.T. ha quedado ya más que claro para todos los espectadores, por lo que, cuando un coche patrulla le cierra el paso a Once y sus amigos, que montan en bicicleta, todos esperan que, como ocurre en la película de Spielberg, las bicicletas echen a volar. Lo que pasa en realidad es que Once arroja el coche de policía por los aires, sin que el neumático de sus bicicletas se despegue un milímetro del suelo.

'E.T., el Extraterrestre' T 'Stranger Things' Cinemanía

Un fantasma familiar

En la segunda temporada, Once queda al cuidado del sheriff Hooper, quien, temeroso de que vuelvan a raptar a la niña, le prohíbe abandonar la cabaña en la que viven juntos. Once, en cambio, añora a sus amigos, que la creen muerta, y le insiste a Hooper para que la deje salir la noche de Halloween, oculta bajo una sábana a modo de rudimentario disfraz de fantasma. En E.T., los niños de la película visten de esta misma forma al extraterrestre el 31 de octubre.

Al mismo tiempo, vuelve a homenajearse el descubrimiento de E.T. por parte de Elliot en la escena en la que Dustin encuentra un diminuto Demogorgon en su basura, al que llamará D’Artagnan: al llevar a la criatura a su cuarto, el espectador puede ver una figura de E.T. junto al acuario de Dustin.

'Stranger Things' y 'E.T., el Extraterrestre' Cinemanía

Señales de otro planeta (o de Salt Lake City)

En la tercera temporada, Dustin construye una estación de radio en la cima de una colina para comunicarse con su novia Suzie, que vive en Salt Lake City. Sus amigos lo acompañan con cierto escepticismo, que se incrementa al no recibir Dustin respuesta en sus múltiples intentos de hablar con Suzie: seguramente, piensan Mike y los demás, Suzie no existe.

Esta suspicacia se desmorona al final de la temporada, cuando Suzie responde. La estación de radio recuerda a la construida por Elliot y sus amigos para que el extraterrestre pueda “llamar casa” y ser recogido por los suyos.

'Stranger Things' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.