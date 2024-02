Goya 2024: dónde ver en streaming las películas favoritas de los premios

La ceremonia de entrega de los Premios Goya 2024 está a punto de celebrarse este 10 de febrero en la Feria de Valladolid, por lo que estas son tus últimas horas para ponerte al día y ver alguna de las películas favoritas y nominadas en las distintas categorías.

Estibaliz Urresola Solaguren y Juan Antonio Bayona son dos de los directores más esperados de la ceremonia ya que sus producciones, 20.000 especies de abejas y La sociedad de la nieve, parten como las grandes favoritas en la gala que se espera que llegue cargada de sorpresas, y otras que pueden intuirse.

Si quieres ponerte al día para tener tus favoritos en la gala de los Goya, te decimos cómo puedes ver los principales contendientes a los 'cabezones' que se entregarán durante la noche.

Dónde ver '20.000 especies de abejas' (15 nominaciones)

Solo las normas de la Academia han impedido que 20.000 especies de abejas no añadiese una nominación más a su cuenta, precisamente la que, quizás, tenía el premio garantizado, ya que Sofía Otero, ganadora del Oso de Plata a mejor interpretación protagonista, es demasiado joven para optar a un Goya.

Como el primer largometraje de Estibaliz Urresola Solaguren se estrenó en salas en abril, ya se encuentra disponible en plataformas: puede verse en Movistar Plus+ bajo suscripción y, en alquiler, también en Filmin y Apple TV+.

'20.000 especies de abejas' Cinemanía

Dónde ver 'La sociedad de la nieve' (13 nominaciones)

La película de J. A. Bayona fue la escogida para representar a España en los próximos premios Oscar, donde está nominada como mejor película internacional.

Con 13 nominaciones y un más que previsible paseo militar en las categorías técnicas, La sociedad de la nieve es una nueva adaptación de la historia de los supervivientes del accidente aéreo en los Andes que ya nos contó ¡Viven!. Se puede ver bajo suscripción en Netflix.

'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona Netflix

Dónde ver 'Cerrar los ojos' (11 nominaciones)

El regreso de Víctor Erice tras más de tres décadas sin rodar un largometraje se ha saldado con nominaciones en las categorías principales y, quizá, el primer Goya para el director de El espíritu de la colmena y El sur, obras maestras de nuestro cine que jamás optaron a una 'cabezón' ya que se estrenaron antes de que los Goya comenzaran a otorgarse.

Cerrar los ojos sigue en la cartelera de algunos cines y además puede verse bajo suscripción en Movistar Plus+; de alquiler está en plataformas como Filmin, Amazon, Rakuten o Apple TV+.

Manolo Solo en 'Cerrar los ojos'. Tandem Films

Dónde ver 'Saben aquell' (11 nominaciones)

La historia sobre el solemne cómico barcelonés dirigida por David Trueba se presenta como uno de los títulos más consolidados en las categorías interpretativas, con David Verdaguer y Carolina Yuste nominados a mejor actor y mejor actriz protagonista.

Saben aquell aún puede pillarse en los cines y también está disponible a través de Movistar Plus+ bajo suscripción, así como de alquiler en plataformas como Filmin, Amazon, Rakuten o Apple TV+.

David Verdaguer como Eugenio en 'Saben aquell' Cinemanía

Dónde ver 'Un amor' (7 nominaciones)

La adaptación de la novela de Sara Mesa a cargo de Isabel Coixet, que le ha brindado a Hugo Silva su primera nominación al Goya y a Laia Costa la posibilidad de revalidar el que ganó el pasado año con Cinco lobitos se estrenó en cines en noviembre tras haber pasado por el Festival de San Sebastián donde Hovik Keuchkerian ganó el premio de interpretación.

Ahora mismo, Un amor está pendiente de fecha de estreno en streaming pero coincidiendo con la gala de los Goya este mismo fin de semana ha vuelto a la cartelera de varios cines.

Isabel Coixet adapta la novela 'Un amor', escrita por Sara Mesa. BTeam Pictures

Dónde ver 'El maestro que prometió el mar' (5 nominaciones)

También continúa en cartelera esta película de Patricia Font basada en hechos reales. El maestro que prometió el mar le ha dado a Enric Auquer su segunda nominación al Goya, después de que lo ganara como mejor actor revelación por Quien a hierro mata.

Enric Auquer en 'El maestro que prometió el mar' Cinemanía

Dónde ver 'Te estoy amando locamente' (5 nominaciones)

Alejandro Marín ha dirigido uno de los sleepers en la cartelera del último año, que ha sumado cinco nominaciones que destacan su frescura. Te estoy amando locamente también se encuentra disponible en Movistar Plus+ bajo suscripción.

Ana Wagener en 'Te estoy amando locamente' Cinemanía

Dónde ver 'Creatura' (4 nominaciones)

La película de Elena Martín ha sido uno de los recónditos pero más asombrosos fenómenos del cine español en 2023: el despertar sexual de Mila (a la que interpreta la propia Elena Martín). Creatura encandiló a la crítica y está disponible en Filmin bajo suscripción; en Movistar Plus+, de alquiler.

Fotograma de la película 'Creatura' Cinemanía

Dónde ver 'Chinas' (4 nominaciones)

Con esta película, Arantxa Echevarría ha vuelto a descubrir mucho talento actoral que ha sido justamente nominado en las categorías de revelación. Chinas está disponible en Movistar Plus+ bajo suscripción; de alquiler en el resto de plataformas.

Xinyi Ye en 'Chinas' Hojalata Films

Dónde ver 'Robot Dreams' (4 nominaciones)

El largometraje de animación dirigido por Pablo Berger también nos representará en los Oscar junto a La sociedad de la nieve. Una obra aclamada por la crítica que competirá por el premio a mejor película de animación al otro lado del charco. Aquí, en España, opta a llevarse cuatro cabezones en los Goya. En estos momentos, Robot Dreams continúa en cartelera, disponible en numerosos cines de nuestro país.

Fotograma de 'Robot Dreams', de Pablo Berger Cinemanía

Dónde ver 'Upon Entry' (3 nominaciones)

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez son las mentes detrás de este filme y debido a su labor podrían ganar en las categorías de mejor dirección novel y mejor guion original. Por otro lado, Alberto Ammann optará a mejor actor protagonista, una de las categorías más importantes de la noche. Upon Entry está disponible en Filmin y Movistar Plus+ bajo suscripción.

Alberto Ammann y Bruna Cusí en 'Upon Entry' Cinemanía

