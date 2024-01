Emma Stone, Bayona y las demás estrellas de los Oscar 2024 reaccionan a sus nominaciones

La Academia de Hollywood ha anunciado este mediodía los nombres de las películas y las estrellas nominadas a los Premios Oscar 2024, que se celebrarán el próximo 10 de marzo, con Jimmy Kimmel como presentador.

Oppenheimer, que ya ha acumulado numerosos galardones en lo que llevamos de temporada de premios, parte como favorita con 13 nominaciones, aunque Pobres criaturas le sigue de cerca optando a 11 estatuillas. Los asesinos de la luna, con 10 nominaciones, está en tercer lugar.

Actores, artistas y directores candidatos al Oscar en diversas categorías ya han reaccionado a la feliz noticia, tal y como recoge EW. Recopilamos sus declaraciones para la publicación norteamericana.

Emma Stone

Emma Stone en 'Pobres criaturas' Film4 Productions

Emma Stone, favorita para alzarse con el premio a mejor actriz por su papel protagonista en Pobres criaturas, ha asegurado lo siguiente: "Parece un sueño surrealista que Pobres criaturas tenga 11 nominaciones. Estoy muy agradecida con la Academia por incluirme como actriz y productora en este grupo excepcional de nominados y por reconocer nuestro filme en tantas categorías".

"Felicidades a Mark, Tony, Robbie, Holly, Blackfish, Nadia y Mark, Jerskin, Shona, James, Szusza, Andrew, Ed y el capitán de nuestro barco, Yorgos Lanthimos, en sus nominaciones", ha añadido, recordando a los compañeros que también optan al Oscar: "Estaré por siempre agradecida por dar vida a Bella y ver el mundo a través de sus ojos". También se ha dirigido al resto de nominadas en su categoría: "A Lily, Carey, Sandra y Annette. Es el mayor honor estar en vuestra compañía".

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. en 'Oppenheimer' Cinemanía

Robert Downey Jr. también parte como favorito para alzarse con el Oscar a mejor actor de reparto tras llevarse a casa el Globo de Oro y la estatuilla del Critics Choice Awards por su rol en Oppenheimer. "Levantarme con todas estas nominaciones para Christopher Nolan y sus talentosos colaboradores es una delicia absoluta", ha afirmado.

"Ha sido el honor de mi vida ser parte de la obra maestra cinematográfica que es Oppenheimer, y es un privilegio ser un miembro de la Academia nominado junto a una compañía tan estimada", ha añadido.

Emily Blunt

Emily Blunt en 'Oppenheimer'. Cinemanía

Emily Blunt, compañera de Downey Jr. en Oppenheimer, opta al galardón a mejor actriz de reparto con la película de Nolan. "¡Estoy sobrepasada y encantada!", ha expresado la británica: "Me tiemblan las piernas y me siento inmensamente agradecida por este momento. No hace falta decir que esta película espectacular me ha cambiado la vida".

"Felicidades colosales a mis 'OppenHomies", ha añadido, y se ha referido a sus compañeros como "familia": "Levantar las copas junto a mis amigos me produce un sentimiento eufórico".

J. A. Bayona

'La sociedad de la nieve' Netflix

La sociedad de la nieve, la producción de J. A. Bayona para Netflix, está entre las candidatas a mejor película internacional. Pero, además, también se ha colado en la categoría de mejor maquillaje y peluquería, por lo que opta a dos hombrecillos dorados.

El director catalán ha reaccionado a la noticia en redes. "Estamos muy agradecidos a la Academia por haber reconocido hoy a La sociedad de la nieve con dos maravillosas nominaciones", se puede leer: "Estamos felices de poder contar esta historia que, a través del poder del cine, pretende mostrar cómo, en los peores momentos, podemos dar lo mejor de nosotros mismos".

También ha compartido la nominación a película internacional con "toda la industria cinematográfica española, con nuestro equipo uruguayo, argentino y chileno, y con todo el engranaje humano que hay detrás de La sociedad de la nieve. Como la odisea de los Andes, ha sido un esfuerzo colectivo. Comparto la alegría con todos ellos. ¡Vamo’ arriba!".

Annette Bening

Fotograma de 'Nyad' Cinemanía

La veterana intérprete, nominada a mejor actriz por su trabajo en Nyad ha afirmado que está "entusiasmada y súper emocionada por estar nominada a un premio de la Academia junto a mi socia en la película Nyad, Jodie Foster. ¡Adelante!".

Billie Eilish y Finneas O'Connell

Billie Eilish y 'Barbie' Getty Images

Pese al ninguneo a Barbie, la Academia de Hollywood ha reconocido la labor del filme en la categoría de mejor canción original, nominando los temas What Was I Made For? y I'm Just Ken. Billie Eilish y Finneas O'Connell, responsables de la primera canción, han afirmado que se sienten "increíblemente honrados" por la nominación.

"Como fans del cine, la música en el cine y los premios de la Academia, esto significa todo para nosotros", han dicho: "Estamos muy agradecidos con la Academia y sus miembros por haber sido reconocidos junto a tantos compositores que respectamos y admiramos".

"Nuestro agradecimiento más profundo va para los incomparables Greta Gerwig y Noah Baumbach por su visión y ejecución genuinas, y al elenco y equipo entero de Barbie, Lucky Chap Entertainment y Warner Bros. Pictures", han añadido.

El dúo también ha compartido la nominación con Mark Ronson y Andrew Wyatt antes de revindicar a Margot Robbie "por su visión de fututo como productora y su brillante actuación que conectó con nosotros de forma profunda cuando escribimos la canción".

