Así es Enric Auquer: el actor que aparece con Blanca Suárez en 'Me he hecho viral' y que ya ganó un Goya

Este 11 de octubre ha llegado a las salas de cine de toda España la nueva comedia producida por Atresmedia, Me he hecho viral (2023), protagonizada por una Blanca Suárez, que ha también ha estrenado una cinta solidaria junto a Luis Tosar hace poco. La película dirigida por Jorge Coira (Código Emperador, 2022) gira en torno a una mujer que descubre la infidelidad de su marido en pleno vuelo y que se convierte en un fenómeno en las redes sociales, lo que cambiará completamente su vida.

La actriz madrileña está acompañada en este largometraje por el uruguayo Nicolás Furtado y por Eric Auquer, que a pesar de su corta carrera ya se ha convertido en uno de los actores más prometedores de todo el panorama nacional, gracias a sus trabajos en películas y series de gran éxito, tanto comercial como de crítica y galardones. El actor incluso llegó a ganar dos premios la misma noche por proyectos distintos.

¿Cómo empezó Enric Auquer en el cine?

Nacido en el pequeño municipio gerundense de Rupiá hace 35 años, comenzó su carrera en 2009 en la cinta Dieta mediterránea, aunque después de su debut cinematográfico se pasó a los escenarios de los teatros. No será hasta 2012 cuando regrese a la industria audiovisual, participando esporádicamente en una serie de TV3, mientras que al año siguiente volvió al cine con Los inocentes (2013), una película ambientada en la Guerra de Bosnia.

También participó en 2015 en un solo capítulo de Cuéntame cómo pasó, la cual se acerca cada vez más a su final, además de trabajar bajo las órdenes de Dani de la Orden (42 segundos, 2022) en Barcelona, noche de invierno (2015). En 2016 realizó su cuarto largometraje, Ebro, de la cuna a la batalla, basada en 'la quinta de Biberón' durante la Guerra Civil, además de aparecer en dos capítulos de la célebre serie catalana Citas, pero sería en 2017 cuando el nombre de Enric Auquer comenzaría a conocerse.

¿Dónde ver las series de Enric Auquer?

Fue escogido para interpretar a Elois en la serie de TV3 Com si los a asir, con la se le abrieron las puertas del streaming. Estuvo dos años en la ficción catalana de sobremesa, pero cuando la abandonó en 2019 se unió al reparto de Vida perfecta, la serie creada y protagonizada por Victoria Dolera en Movistar Plus+.

Enric Auquer en 'Vida perfecta'. Movistar Plus+

En 2020 volvería a colaborar con la plataforma en La línea invisible, la miniserie que narra cómo ETA empezó a asesinar y en la que compartió rodaje con una Anna Castillo que todavía ve actitudes machistas en la industria. Su último proyecto para una plataforma ha sido Sky Rojo, la serie de Netflix en la que ha estado en sus dos primeras temporadas.

¿Qué premios ha ganado Enric Auquer?

A pesar de que Enric Auquer ha sido partícipe en series de gran éxito, su mayor reconocimiento ha llegado en el mundo del cine. Todo ello fue gracias a la cinta a A quien hierro mata (2019), la única incursión fuera del terror del director Paco Plaza (que acaba de estrenar en Sitges Hermana muerte, ambientada en el universo Verónica), y con la que consiguió alzarse con el Goya a mejor actor revelación por su papel de Kiko. No solo eso, sino que en la edición de 2020 de los Premios Feroz consiguió irse a casa con dos galardones, uno por el thriller y otro por Vida perfecta.

No volvió a aparecer en ninguna cinta hasta el año pasado, cuando regresó por partida doble a la gran pantalla con dos películas diametralmente opuestas: por una parte protagonizó la comedia La vida padre (2022) junto a Karra Elejalde, y por otra tuvo un rol secundario en Un año, una noche (2022), el largometraje dirigido por su paisano Isaki Lacuesta (Entre dos aguas, 2018) que narra los atentados terroristas de Barcelona de 2015. Este año, además de Me he hecho viral, también estrenará dentro de muy poco en la Seminci la cinta El maestro que prometió el mar (2023).

Enric Auquer en 'El maestro que prometió el mar' (2023) RTVE

Curiosidades de Enric Auquer: sufre TDAH y dislexia

Enric Auquer fue diagnosticado de TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) y dislexia cuando era niño, motivos por los cuales sufrió durante su infancia y juventud, y fue precisamente por ello que su madre, que era bailarina, le apuntó a teatro. Ahora, con 35 años, está casado con la también actriz Marta Aguilar, con quien tiene dos hijos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.