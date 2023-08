Las 5 mejores series de amor adolescente en Netflix si te ha gustado 'Un cuento perfecto'

El nuevo fenómeno en lengua no inglesa de Netflix viene de España. Su título es Un cuento perfecto y ya lleva tres semanas como la serie extranjera más vista de la plataforma. El segundo puesto pertenece a King the land, producción surcoreana a la que Un cuento perfecto supera por más de un millón y medio de visualizaciones.

El éxito de esta miniserie española ha sido tal que, hasta la llegada a Netflix de Medicina letal, no sólo lideraba las listas de producciones en lengua no inglesa, sino que también logró imponerse sobre las series anglosajonas.

Ana Belén en 'Un cuento perfecto' de Netflix Netflix

Su buena acogida no ha sido una sorpresa si examinamos sus ingredientes por separado: Un cuento perfecto está protagonizada por Anna Castillo, actriz de moda en el audiovisual nacional; provocó el regreso a la pequeña pantalla de Ana Belén tras años sin aparecer en ninguna serie; y se basa en una novela de Elísabet Benavent, a la que Netflix ya había adaptado antes con buenos resultados.

Los cinco episodios que componen Un cuento perfecto ocupan, en total, menos de cuatro horas, por lo que es muy posible que, si te gustó el primero, hayas visto los cuatro siguientes en una misma tarde, cómodamente repantigado bajo la inmovilizante brisa del aire acondicionado. Si te has quedado con ganas de más, te recomendamos cinco series para que pases lo que queda de agosto entre romances y rupturas adolescentes.

'Un cuento perfecto' Netflix

'Heartstopper'

La serie creada y guionizada por la novelista Alice Oseman, que adapta su propia obra, es una recomendación obligada en cualquier lista sobre series de amor adolescente. Al contrario de lo que suele ser habitual, este romance homosexual entre dos alumnos de la escuela secundaria Truham Grammar rehúye los estereotipos y apuesta por construir delicadamente a sus personajes. Con la segunda temporada recién estrenada, sólo nos queda una última opción para convencerte: actúa la ganadora de un Óscar Olivia Colman.

Fotograma de 'Heartstopper', temporada 2 Netflix

'Stranger Things'

Puede que no sea sólo una serie de amor adolescente, pero en ella hay algunos de los primeros amores más auténticos y conmovedores de la plataforma. Recientemente, Noah Schnapp, que interpreta a Will en Stranger Things, ha reconocido que haber dado vida a este personaje lo ha ayudado a aceptar su orientación sexual y que, si nunca hubiese formado del reparto de la serie, aún seguiría en el armario.

Pero no todo es tan solemne: si la musical declaración de amor de Dusty a su novia Suzie no se convierte, de forma instantánea, en una de esas secuencias a las que vuelves sin saber muy por qué cada cierto tiempo, habremos fracasado al recomendártela.

'Stranger Things' Cinemanía

'Por trece razones'

En su momento, fue uno de los proyectos más populares de Netflix. Aunque sus tres últimas temporadas no han estado a la altura de la primera, los capítulos en los que conocimos, de forma póstuma, a la malograda Hannah Baker (Katherine Langford) se mantienen como el principal atractivo de una serie en la que el amor adolescente muestra su rostro más perturbador.

'Por trece razones'

'Esta mierda me supera'

Puede que el título llame tu atención, pero no para bien. Sin embargo, tenemos dos argumentos para persuadirte de que les des una oportunidad: el primero, que el nombre original de la serie (I am not okay with this) es mucho más suave; y el segundo, que este coming of age en el que lo sobrenatural y lo costumbrista se mezclan será de tu gusto si lo fue Carrie o, sobre todo, si te apetece disfrutar de una gran interpretación de Sophia Lillis, una de las actrices más prometedoras de su generación.

‘Esta mierda me supera’ NETFLIX

‘Yo nunca’

La diva de la comedia Mindy Kaling (Kelly Kapoor en The Office) abrazó la autoficción en esta serie que acaba de estrenar su última temporada. Protagonizada por la actriz nativa canadiense Maitreyi Ramakrishnan, Yo nunca recrea el periplo de una chica en busca de popularidad.

En el camino, la heroína de esta serie se topa con los sucesos habituales en la vida de todo adolescente, pero entreverados por el irresistible humor de Kaling: el primer amor, el primer beso y la primera vez, a secas. Una adenda: la voz en off que escuchamos, en versión original, a lo largo de la serie es la del furibundo tenista John McEnroe. Por algún motivo.

Maitreyi Ramakrishnan en 'Yo nunca'. Netflix

