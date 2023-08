Noah Schnapp ('Stranger Things'): "Una vez que acepté que Will era gay, me acepté a mí mismo"

En enero de este mismo año y tras numerosos rumores, el actor Noah Schnapp salía del armario y se abría en canal sobre el proceso de aceptar su orientación sexual desde su salto a la fama. El actor que interpreta a Will Byers en la serie Stranger Things se ha sincerado ahora con el medio estadounidense Variety, donde cuenta cómo ha sido la reacción del público y cómo se siente en este mismo instante.

A sus 18 años, Schnapp confiesa lo que le dijeron sus más allegados. "Cuando finalmente les dije a mis amigos y familia que era gay, después de estar asustado y en el armario durante 18 años, todo lo que ellos dijeron fue 'ya lo sabemos", señala al actor, haciendo una mención especial a su amiga Millie Bobbie Brown, quien interpreta a Eleven en la serie de Netflix.

La actriz norteamericana, que recientemente se prometía con Jake Bongiovi (el hijo del cantante Jon Bon Jovi), expresaba su felicidad cuando Schnapp se lo contaba por FaceTime. "¡Por fin me lo dices!", reaccionaba Bobbie Brown de manera hilarante.

La reacción de Noah Schnapp ante su salida de armario

Schnapp decidía explicar al mundo entero que era gay a través de un vídeo de TikTok, compartido para sus seguidores el pasado 5 de enero, después de que su familia dejara a su hermana gemela, Chloe, en la universidad de Boston. Este instante repleto de cambios motivó al intérprete a abrirse al mundo y a su comunidad de internet, donde cuenta hasta con 31 millones de seguidores.

A pesar de la explosión de comentarios en su móvil, el actor decidió alejarse de todo lo que se dijera. "No quería sentarme y esperar ansiosamente a ver lo que la gente iba a decir. Solo quería compartirlo y tener confianza en saber quién soy y en que ya no debe importarme lo que la gente piense", confesaba Schnapp, quien posteriormente lloraba ante la buena acogida y este año se dejaba ver por primera vez en el Orgullo LGTBI de Nueva York.

La importancia de Will Byers para Noah Schnapp

Un momento de plena felicidad que jamás podría haber alcanzado sin el personaje de Will, quien, al igual que el actor, también ha dejado entrever sus sentimientos hacia el género masculino. "Una vez que acepté plenamente que Will era gay, la velocidad a la que me acepté a mí mismo aumentó de forma exponencial", señala el actor.

"Estaría en un lugar completamente diferente si no hubiera tenido a Will para interpretarlo, y para quererme y ayudar a aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado ese papel, probablemente todavía estaría en el armario", añade el actor para Variety.

Ahora, su papel en la quinta y última temporada de Stranger Things, que está paralizada por la actual huelga de actores de Hollywood, podría traer a un actor mucho más "consciente" de sí mismo y del personaje al que interpreta. "Creo que la forma en la que actuaré en la temporada 5 podría ser un poco diferente, pudiendo invertir todo eso en mi personaje. Estoy emocionado", señala el estadounidense sobre el desenlace de la serie creada por los hermanos Duffer.

