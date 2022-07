'Stranger Things': Noah Schnapp confirma que Will es gay y está enamorado de Mike

Que Will Byers es gay y está enamorado de Mike Wheeler, su mejor amigo, es algo que lleva dando que hablar entre el fandom de Stranger Things desde, más o menos, la primera temporada. Mientras el resto de la pandilla de Hawkins ha ido echándose pareja, el personaje de Noah Schnapp se ha ido quedando aislado, pero manteniendo una intensa cercanía con su amigo Mike, que interpreta Finn Wolfhard. Nunca se ha pronunciado abiertamente sobre su sexualidad, pero a medida que han transcurrido los episodios, los fans lo han ido teniendo más claro. Y ha ocurrido lo mismo con su cuarta y última temporada hasta la fecha, donde Will y Mike comparten una conversación muy delicada en una furgoneta.

Schnapp, en su momento, reaccionó con evasivas a estos rumores. “Depende de la interpretación del público”, apuntó. “Mike simplemente está confundido y está creciendo, eso es ser un niño”, propuso. Pero, en una reciente entrevista con Variety, el joven actor ha cambiado de postura para confirmar que, sí, los espectadores están en lo cierto. Schnapp ha hecho oficial que Will es gay, y que tiene fuertes sentimientos hacia Mike. “Quiero decir, está bastante claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike. Han estado mostrando esto intencionadamente en las últimas temporadas”, declara el actor.

Schnapp, que hace un par de días protagonizaba una sonora polémica con la rapera Doja Cat al haber hecho público que esta tenía un crush con su compañero de reparto Joseph Quinn (desatando las iras de la artista), cree que los guionistas siempre han escrito a Mike ajustándose a este planteamiento. “Incluso en la primera lo insinuaron, y poco a poco esa línea argumental fue creciendo. Creo que para la cuarta temporada se trató simplemente de interpretar a un personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si será aceptado o no, y por sentir si está cometiendo un error, sin saber cómo encajar”.

“Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos tienen novias, todos encajan en sus distintos clubes. Will nunca ha encontrado un lugar donde encajar. Creo que por eso mucha gente se me acerca y me dice que les encanta Will y que conectan mucho con él, porque es un personaje muy real”, prosigue Schnapp. Y termina aludiendo a la escena de la furgoneta, que él recuerda como una experiencia muy intensa en el set. “Recuerdo que cuando estaba haciendo la escena estaba gritando. Luego la vi en pantalla y todo fue más sutil. Me gustó cómo la editaron”.

“El día fue muy divertido. Me encanta jugar con Will. Esta escena fue realmente importante para él, porque solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”. Ahora la duda está en si la quinta temporada de Stranger Things, concebida como el final de la serie estrella de Netflix, hará oficial una salida del armario para Will, o seguirá manteniéndose en esta ambigüedad.