"Soy más parecido a Will de lo que pensaba": Noah Schnapp ('Stranger Things') sale del armario

Al hilo de la cuarta temporada de Stranger Things, que este año se estrenó en Netflix dividida en dos volúmenes coronándose como lo más visto en la plataforma, Noah Schnapp aseguró que quedaba 100% clara la sexualidad de su personaje, Will Byers. Will, miembro de la pandilla de Hawkins desde el principio, era gay y estaba enamorado de su amigo Mike (Finn Wolfhard), como este había dejado intuir episodios atrás al espetarle que “no era culpa suya que no le gustasen las chicas”. La sexualidad de Will siempre ha sido un foco de discusión para los fans de la serie, alcanzando esto una suerte de clímax cuando en el penúltimo episodio Will le confesaba sus sentimientos a Mike.

Más o menos, porque lo hacía acogiendo la perspectiva de Once (Millie Bobby Brown). El anuncio que acaba de hacer Schnapp en TikTok, sin embargo, carece totalmente de ambigüedad. El intérprete se ha grabado durante unos segundos con un audio que insiste que “no es algo tan serio”, revelando que es gay y que se lo ha contado a sus allegados. “Cuando finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay tras estar asustado en el armario durante 18 años todo lo que me dijeron fue ‘lo sabemos’”, cuenta en un rótulo. Puesto que su personaje en Stranger Things también lo es, ha hecho referencia a ello en el post: “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, escribe Schnapp.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

El actor revela así tener una afinidad especial con el personaje de Stranger Things, y lo ha hecho lejos de las desagradables voces que, por ejemplo, afrontó Kit Connor por Heartstopper y le obligaron a salir del armario como bisexual. Schnapp, eso sí, es un usuario fiel de TikTok y este espacio no siempre ha sido armonioso, puesto que hace meses protagonizó un sonoro enfrentamiento con Doja Cat al revelar el intérprete que la rapera tenía un crush por su compañero de Stranger Things Joseph Quinn, en el celebrado papel de Eddie Munson. A Doja Cat no le sentó nada bien que aireara una conversación privada, y Schnapp tuvo que disculparse.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.