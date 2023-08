La nueva serie de Netflix sobre la crisis de los opiáceos de EE UU que impacta a los espectadores

En los últimos años, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos ha protagonizado numerosos titulares en todo el mundo, después de que entre 1996 y 2015 se cobrara la vida de más de medio millón de personas. Tan solo en 2019 alrededor de 136 personas murieron al día a causa de esta ingesta excesiva, representando el 70% de las muertes causadas por sobredosis de drogas.

En 2021, el documental El crimen del siglo, de HBO, abordaba la visión del director Alex Gibney sobre el punto de partida y la actual situación de esta epidemia de opiáceos, haciendo especial hincapié en el daño que ha provocado en las zonas más empobrecidas de Estados Unidos. Un tema que llegaría incluso a la temporada de los premios...

En 2022, la multipremiada miniserie Dopesick: Historia de una adicción, basada en el libro Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, de Beth Macy, y estrenada en Disney+ , nos hacía viajar por las juntas de la sala de Purdue Pharma, los despachos de la DEA y una comunidad minera del estado de Virginia para entender esta pugna contra la adicción a los opiáceos, gestada en los despachos de las grandes farmacéuticas.

'Medicina letal', la lucha de los opiáceos en Netflix

Ahora, Netflix también ha querido contar su propia versión de la historia a través de la nueva miniserie Medicina letal, dirigida por el cineasta Peter Berg (Very Bad Things, Hancock) y protagonizada por Matthew Broderick (Juegos de guerra), Uzo Aduba (Orange is the New Black), Taylor Kitsch (John Carter) y Dina Shihabi (Jack Ryan), entre otros.

Medicina letal narra la historia de Edie (Aduba), una mujer que investiga un caso que termina relacionando con la farmacéutica Purdue. Esto hará que termine encontrándose con algunos de los responsables de esta compañía, entre los que se encuentran Richard Sackler (Broderick), uno de sus ejecutivos más importantes.

El origen del OxyContin, uno de los males de EE UU

Esta nueva miniserie, de 6 episodios de 50 minutos de duración, explora en profundidad el drama de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora que busca la verdad. Una interesante trama que está disponible desde el pasado 10 de agosto en la plataforma y ya ha suscitado un enorme interés.

Esta ficción está basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, de Barry Meier, que recoge entre otros aspectos el origen del OxyContin, un analgésico opioide de nueva generación lanzado para tratar el dolor crónico y agudo que apareció en el mercado americano en 1996 con consecuencias devastadoras, después de una campaña de marketing agresiva de Purdue Pharmaceutics.

"Es la historia del origen de la colisión entre la medicina y el dinero que permitió que sucediera. Una de las muchas cosas que pensé que faltaba en la conversación sobre OxyContin era la introducción del medicamento en la medicina convencional", señalaba Berg en Tudum.

Medicina letal también se inspiraba en el artículo del The New Yorker The Family That Built an Empire of Pain, de Patrick Radden Keefe, que reflexionaba precisamente sobre un sistema en el que se apoyaban las farmacéuticas para salir indemnes de esta situación, mientras los sanitarios se veían incapacitados para ayudar a los afectados. Una llamada desesperada al fin de una tragedia anunciada que parece no tener fin.

