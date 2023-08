La creadora de 'Heartstopper' responde a las comparaciones con 'Euphoria' y 'Sex Education'

Desde que la segunda temporada de la serie Heartstopper aterrizara en el streaming el pasado 3 de agosto, la serie basada en los cómics originales y los libros de la autora británica Alice Oseman, quien también actúa de creadora de esta serie, ha alcanzado la cúspide de las visualizaciones de Netflix con más de 6 millones de reproducciones.

La relación de Nick Nelson (Kit Connor) y Charlie Spring (Joe Locke) continúa conquistando a los suscriptores de la plataforma, quienes, pese a todo, prosiguen creando desconcierto a Oseman cada vez que comparan la serie con otras producciones para adolescentes como Euphoria.

"Las comparaciones con otro tipo de medios para adolescentes fue lo que más me sorprendió. Cuando salió la primera temporada nos bombardearon a comparaciones con las series Euphoria y Sex Education", confiesa para THR la autora sobre los cientos de reviews y comentarios en redes sociales que asemejaban estas ficciones.

"Es como si hubiera una escala de series para adolescentes y Euphoria estuviera en un extremo y nosotros en el otro. No me lo esperaba para nada", añade Oseman.

'Hearstopper' 2T se acerca a la madurez de 'Euphoria'

Oseman confiesa que cree que muchos vieron en la historia de Heartstopper un relato "saludable, puro y adorable", pero que paralelamente se atreve a ahondar en temáticas conflictivas sobre los desórdenes de la alimentación, la homofobia o las familias disfuncionales, especialmente en esta segunda temporada. "Veremos si obtenemos el mismo tipo de respuesta esta vez, ahora que siento que estamos dejando que la serie crezca y madure un poco", confiesa la showrunner.

"Aunque no somos Euphoria, estamos dejando que la serie cambie y evolucione, y eso es lo que quiero que suceda. También hay espacio para todo tipo de series para adolescentes y eso me encanta. Me encanta Euphoria y me encanta Heartstopper", confiesa la autora sobre la ficción de Sam Levinson, protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, entre otros.

Heartstopper también contará próximamente con una tercera temporada en la que Oseman ya ha comenzado a trabajar para acortar plazos. Unos nuevos capítulos que incidirán en los problemas con la ansiedad y la anorexia nerviosa de Charlie, y continuarán ahondado en los desventuras de sus amigos Tao (William Gao), Elle (Yasmin Finney) e Isaac (Tobie Donovan).

