La creadora de 'Heartstopper' habla sobre una tercera temporada en Netflix

Desde que el pasado viernes la segunda temporada de Heartstopper aterrizara en Netflix, ya son millones de espectadores los que han disfrutado del avance de la relación entre Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke), así como de las desventuras de su grupo de amigos, entre los que encontramos a algunos como Tao, Elle o Isaac. Ocho capítulos que han sabido a poco para muchos, que ya se preguntan qué será del futuro de la franquicia.

Con el anuncio de la segunda temporada en mayor de 2022 de Heartstopper, la creadora de los cómics y las novelas originales de este universo, Alice Oseman, ya confirmaba la existencia de una tercera temporada, que ya habría comenzado su producción.

"He empezado a escribir la tercera temporada. He trabajado junto a Patrick Walters, que es productor ejecutivo, y también con Lauren James, que es una especie de editora y alguien con quien comento ideas", confesaba Oseman recientemente para THR. "Es un momento muy, muy intenso. Queremos hacer con tiempo la tercera temporada para que no haya una gran espera entre la segunda y la tercera", añade esta.

En otra entrevista con el medio británico Metro, Oseman también revelaba detalles de lo que veremos próximamente en el instituto Truham. "Las personas que han leído los libros sabrán que hay muchas cosas que aún no hemos cubierto del volumen cuatro. Pero también habrá un volumen cinco, que saldrá en diciembre, y también habrá un volumen seis", señala la autora sobre el futuro de la franquicia, que aún tiene muchas tramas que adaptar.

¿Qué contará la tercera temporada de 'Heartstopper'?

"En esta segunda temporada comenzamos a explorar la salud mental a lo grande y creo que es bastante obvio, por la forma en que terminamos la temporada, que será un elemento importante de la tercera temporada", declara Oseman sobre los problemas que posee Charlie (Joe Locke) en esta segunda temporada, que contaba en profundidad en su obra.

Además, entre los nuevos detalles de esta tercera temporada encontraremos la ausencia de Ben (Sebastian Croft), quien veía cómo su trama se cerraba tras pedir perdón a Charlie y vivir con la culpa por no aceptarse a sí mismo como homosexual.

Aunque Netflix aún no ha contado nada sobre la tercera temporada, está claro que su gran recepción entre el público hará posible incluso que la plataforma anuncie próximamente una cuarta temporada para seguir narrando las historias contadas por Oseman, quien trabaja paralelamente en el lanzamiento del futuro de la saga literaria.

