‘Yo nunca’ y otras series de instituto que no te puedes perder

Bailes de graduación, conversaciones junto a las taquillas, besos en los pasillos, deportes y canciones, debates con los profesores, primeras veces… Las series de instituto nos han acompañado durante toda nuestra vida y con ellas hemos visto a sus protagonistas aprender, forjar su personalidad o enamorarse, enseñando también muchas cosas a su joven (y no tan joven) audiencia.

Sensación de vivir, The O.C, Rebelde, Lizzie Mcguire, Hannah Montana, Compañeros, Al salir de clase, Física o química… Hay series que marcaron a más de una generación en los 90 y los 2000, pero eso fue antes de que llegaran las plataformas de streaming y las producciones nacionales e internacionales se disparasen.

Hoy en día las series de instituto se han reinventado, se producen desde diferentes países del mundo y ofrecen contenido para todos los gustos. La oferta es amplia, pero hemos elegido once de las más recientes que no te puedes perder. ¿Las has visto todas?

‘Yo nunca’ (Netflix)

Fotograma de 'Yo nunca' Cinemanía

En 2020 llegaba a Netflix Yo nunca, una novedosa comedia dramática de instituto protagonizada por Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente indio-estadounidense que, además de perder a su padre repentinamente, debe hacer frente a su complicada vida amorosa y estudiantil mientras lidia con el choque cultural que suponen sus decisiones para su familia.

La actriz y creadora Mindy Kaling, quien también está detrás de la divertidísima La vida sexual de las universitarias, firma esta original e instructiva producción que esta semana estrena su cuarta y última temporada.

‘Sex education’ (Netflix)

Fotograma de ‘Sex education’ Cinemanía

Una de las series reinas en este ranking sin duda es Sex education, la comedia británica que desde su estreno en 2019 es una de las series más vistas y aclamadas de la plataforma Netflix.

Especialista en hablar de relaciones sexuales y humanas en la adolescencia, cuenta la historia de Otis (Asa Butterfield), un adolescente virgen que aprovecha los conocimientos de su madre Jean (Gillian Anderson), terapeuta sexual, para montar una consulta clandestina de sexualidad en el instituto. Desternillante y emocionante a partes iguales, nos ha regalado más de un momentazo para la posteridad y va camino de su cuarta temporada.

‘Normal People’ (Prime Video)

Fotograma de 'Normal People' Cinemanía

Cambiando de género y plataforma, pero manteniendo la elevada calidad, nos encontramos con Normal People, una serie irlandesa emitida en HULU y la BBC (en España se puede ver en Prime Video).

Basada en el libro homónimo de Sally Rooney, explora la relación entre Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal) desde su adolescencia a sus primeros años de universidad mientras ambos intentan conocerse a sí mismos y hacer frente a sus fantasmas en su camino a la madurez adulta. Un drama adolescente muy especial donde lo que más resalta son las magníficas interpretaciones de sus actores protagonistas.

‘Blood & Water’ (Netflix)

Fotograma de 'Blood & Water' Cinemanía

Volvemos a Netflix, pero cambiamos de continente y añadimos el thriller a la vida de instituto y como resultado tenemos Blood & Water. La serie sudafricana desarrollada en Ciudad del Cabo narra las aventuras y peligros a los que se enfrenta Puleng (Ama Qamata), una joven de 16 años que sospecha que la chica más popular de la escuela privada más elitista de la ciudad, Fikile (Khosi Ngema), es su hermana, la cual desapareció justo después de nacer.

Una trama interesante, llena de giros y suspense, que además nos habla de otra cultura diferente a la que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de estas series de instituto.

‘Heartstopper’ (Netflix)

Fotograma de 'Heartstopper' Cinemanía

En 2022 llegaba con fuerza a Netflix Heartstopper, la serie basada en el webcómic y novela gráfica homónimos de Alice Oseman que se ha convertido en un icono LGBT en todo el mundo. La ficción cuenta la historia de Charlie (Joe Locke), un alumno que se enamora de su compañero de clase, el popular Nick (Kit Connnor), quien aún no tiene clara su sexualidad.

Una preciosa y nueva perspectiva de la homosexualidad en los adolescentes, la cual es abordada desde el apoyo y el amor por parte de sus protagonistas y quienes les rodean, algo que sumado a sus grafismos, sus canciones, su tono o su ritmo, la han convertido en única.

‘Euphoria’ (HBO Max)

Fotograma de 'Euphoria' Cinemanía

Convertida en un fenómeno mundial desde su estreno en 2019, la serie dramática producida y protagonizada por Zendaya sigue a un grupo de estudiantes de secundaria a través sus experiencias con las drogas, el sexo, el trauma, el amor o la identidad.

Para algunos, excesiva en el uso de algunas imágenes; para otros, la serie adolescente más madura hasta la fecha, pero lo que Euphoria posee sin duda es un elenco de actores único y exquisito comenzando por su maravillosa protagonista, quien ganó el premio Emmy a mejor actriz en una serie dramática, convirtiéndose en la ganadora más joven de la historia en conseguirlo.

‘In My Skin’ (RTVE)

Fotograma de 'In My Skin' Cinemanía

Otro drama adolescente menos conocido, pero que nadie debería perderse, es In My Skin, una ficción británica que solo posee 2 temporadas de 5 episodios cada una, pero que es una delicia para cualquier espectador a quien le guste una emotiva historia bien llevada a cabo de principio a fin.

Su protagonista, Bethan (una increíble y enigmática Gabrielle Creevy), es una estudiante de 16 años que debe lidiar con una familia desestructurada y una vida hogareña muy diferente a la que proyecta a sus amigos, a quienes miente diariamente. Una brillante historia de superación muy difícil de olvidar basada en las vivencias reales de su creadora, Kayleigh Llewelyn.

‘Miércoles’ (Netflix)

Fotograma de 'Miércoles' Cinemanía

La Academia Nevermore es lo menos parecido a un instituto normal y corriente pero sus estudiantes, pese a ser hombres lobo, sirenas y todo tipo de criaturas, siguen haciendo frente a los problemas que tendría cualquier adolescente.

Miércoles, basada en el personaje con el mismo hombre de la serie y películas de La familia Addams, está protagonizada por Jenna Ortega en el papel de la joven y excéntrica Wednesday Addams, quien intenta aprender a dominar sus nuevos poderes mientras se ve envuelta en una serie de asesinatos que también están relacionados con algo que le ocurrió a sus padres muchos años atrás. Divertida, alocada y para toda la familia.

‘Por trece razones’ (Netflix)

Fotograma de 'Por trece razones' Cinemanía

Una serie rodeada de polémica desde su inicio por mostrar explícitamente escenas de suicidio o violación, pero también muy ilustrativa respecto al bullying y acoso sobre los que intenta concienciar. Basada en el libro de Jay Asher, cuenta la historia de Hannah (Katherine Langford), una joven que se suicida y que deja unas cintas de casete a su mejor amigo Clay (Dylan Minnette) explicando los motivos por los que llegó a dar el paso.

Una serie dura pero que, si no cae en el morbo, puede resultar muy instructiva para adolescentes y adultos a la hora de prevenir y tratar los problemas que aborda. La primera de sus temporadas definitivamente merece un visionado.

‘Glee’ (Disney+)

Fotograma de 'Glee' Cinemanía

Para los más musicales (y los que no), Glee ofrece 6 temporadas de contenido alegre, fresco y emotivo, aunque es verdad que las tres primeras son las que merecen realmente la pena. Centrada en el instituto William McKinley en Ohio, sigue al profesor Will Schuester (Matthew Morrison) en su intento por impulsar el coro infantil del que él formaba parte en su juventud.

Míticos alumnos como Rachel Berry (Lea Michele) o Finn Hudson (Cory Monteith) pasarán por allí, deleitándonos con covers, mashups o popurrís de grandes canciones de toda la historia. La serie también aborda temas como la sexualidad, la identidad o el bullying sin perder su tono de esperanza y superación. Aunque se estrenara en 2009 en la cadena americana FOX, actualmente está disponible en Disney+.

‘Merlí’ (Prime Video)

Fotograma de 'Merlí' Cinemanía

La ficción española actual de instituto que merece entrar en esta lista es Merlí, la producción catalana de TV3 que también ha llegado a emitirse en Atresmedia o Netflix.

El actor Francesc Corella da vida a Merlí, un apasionado profesor de Filosofía que enseña a sus alumnos de bachillerato, los “peripatéticos del siglo XXI”, a reflexionar y cuestionarse las cosas. Sin embargo, el propio Merlí también tiene un carácter difícil y mucho que mejorar empezando por la relación con su hijo Bruno (David Solans), el más complicado de sus alumnos.

Una serie divertida, pedagógica, llena de momentos inolvidables, con un reparto joven de excepción y que cuenta con su propia secuela, Merlí: Sapere Aude.

