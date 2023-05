Las miniseries más adictivas para ver en una tarde

La miniserie es el formato perfecto para contar historias impactantes de forma condensada y, si tienen calidad, pueden dejar muy buen sabor de boca en tan solo unos pocos capítulos. En los últimos años las productoras están apostando fuerte por ellas y están invadiendo las plataformas de contenidos en streaming.

Seguro que hay muchas tardes en las que lo único que te apetece es ponerte una buena serie y dejar que te atrape durante horas, así que te ahorramos la búsqueda en los catálogos infinitos con esta selección de grandes títulos que puedes ver del tirón.

Hermanos de sangre (HBO Max)

Fotograma de 'Hermanos de sangre' Cinemanía

10 episodios que siguen a la Compañía Easy del Regimiento de Infantería de Paracaidistas de EEUU durante la Segunda Guerra Mundial. Desde su entrenamiento hasta las duras experiencias vividas durante el conflicto, con hitos históricos como el Desembarco de Normandía o la Batalla de las Ardenas, la serie acompaña a los soldados en sus periplos y consigue mostrar el lado más humano de la guerra.

La crítica ha aclamado su capacidad para conjugar el rigor histórico y el realismo con una narrativa impactante y emotiva, acompañada por las brillantes actuaciones de sus protagonistas. Está basada en la novela Band of Brothers de Stephen E. Ambrose y coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks.

Maniac (Netflix)

Fotograma de 'Maniac' Cinemanía

Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill) son dos almas perdidas que lidian con su pasado sin mucho éxito hasta que descubren que un importante laboratorio está realizando pruebas en sujetos para un nuevo fármaco que puede ayudarles a liberar sus mentes del trauma.

A través de su subconsciente, los sujetos transitan la razón de su malestar en mundos oníricos y surrealistas mientras que una conexión cada vez más grande entre los dos protagonistas hará que todo el estudio se tambalee.

Maniac es una propuesta de estética y narrativa fascinante con dos protagonistas que, en 10 episodios, consiguen ganarse el corazón del público, atravesados por las heridas que necesitan sanar.

Así nos ven (Netflix)

Fotograma de 'Así nos ven' Cinemanía

Creada por Ava DuVernay y basada en hechos reales, narra la historia de cinco jóvenes afroamericanos de Harlem que fueron injustamente acusados y condenados por una violación en Central Park en 1989. A través de sus 4 episodios, la serie pretende ser un espejo incómodo para el racismo sistémico y el fracaso del sistema judicial de EEUU.

Las brillantes actuaciones del reparto, la poderosa narrativa y su capacidad para conmover hacen de esta una de esas series que dejan poso y nos obligan a reflexionar sobre las vergüenzas que, aún hoy en día, muchas personas enfrentan por ser consideradas diferentes.

Antidisturbios (Movistar Plus+)

Fotograma de 'Antidisturbios' Cinemanía

Esta aclamada miniserie de 6 episodios creada por Rodrigo Sorogoyen explora temas como la violencia policial y los complejos conflictos morales que se derivan de la actuación de las fuerzas del orden.

Un equipo de antidisturbios de la Policía Nacional en Madrid acude a una llamada para detener una manifestación contra un desahucio en una corrala de vecinos. Durante la actuación, se produce una escalada de violencia que termina en tragedia. A partir de ese momento, un equipo de Asuntos Internos tendrá que investigar lo sucedido y determinar si los 6 agentes implicados han cometido un homicidio imprudente.

Sorogoyen ofrece con maestría una cruda visión sobre el trabajo policial que cobra vida de forma espectacular gracias a la actuación del elenco principal, para el que ha contado con Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García y Roberto Álamo, entre otros.

Patria (HBO Max)

Fotograma de 'Patria' Cinemanía

Ambientada en el País Vasco, la serie trata de reflejar las heridas que dejó el conflicto armado entre ETA y el gobierno español en la década de 1980. Utiliza diferentes líneas temporales para conectar las vidas de dos familias encabezadas por Bittori (Elena Irureta) y Miren (Ane Gabarain), cuya amistad se destruye a causa de sus diferentes ideologías.

Está creada por Aitor Gabilondo y basada en la exitosa novela homónima escrita por Fernando Aramburu. Es una excelente adaptación de 8 episodios que añade una gran calidad artística a la obra original, sin perder un ápice de la emoción y el dolor que desprende.

Feud: Bette and Joan (Disney +)

Fotograma de 'Feud: Bette and Joan' Cinemanía

Ryan Murphy (Dahmer, American Horror Story) nos brinda en esta ocasión una historia que bebe de los entresijos del mundo del Hollywood clásico, en concreto la histórica rivalidad entre las icónicas actrices Bette Davis (Susan Sarandon) y Joan Crawford (Jessica Lange) y la tensión mientras rodaban la película ¿Qué fue de Baby Jane?.

Las grandes actuaciones, tanto de los actores secundarios como de sus dos estrellas principales, además de la elegancia y precisión con la que Murphy trae a debate los problemas de los que adolecía la industria de aquella época y cuyo eco todavía resuena en la actualidad, hacen que el visionado de estos 8 episodios merezca absolutamente la pena.

Condena (Movistar Plus+)

Fotograma de 'Condena' Cinemanía

La vida de Mark Cobden (Sean Bean), un ciudadano ejemplar, da un giro radical cuando atropella a un hombre y es condenado a cuatro años de prisión. Mark se encuentra inmerso en un mundo desconocido y hostil, convirtiéndose en un blanco fácil para los reclusos más violentos y peligrosos. En medio del caos que se apodera de su vida, aparece la figura de Eric McNelly (Stephen Graham), un funcionario de prisiones encargado de proteger a los presos.

Lewis Arnold nos sumerge en una desesperada búsqueda de la verdad a lo largo de 3 episodios, señalando el impacto emocional de un sistema legal defectuoso. A destacar, unos impresionantes Sean Bean y Stephen Graham en los papeles protagonistas, ofreciendo un auténtico espectáculo del que no te querrás desenganchar.

Veneno (ATRESplayer Premium)

Fotograma de 'Veneno' Cinemanía

Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) volvieron a pisar fuerte en el mundo de la ficción con esta miniserie repleta de humor, pero también ternura, que rinde homenaje a una figura icónica de la cultura española.

A lo largo de sus 8 episodios, la serie recorre la historia de La Veneno (interpretada por Daniela Santiago e Isabel Torres) desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura icónica en el mundo del espectáculo y la lucha por los derechos LGTB+.

Con una perspectiva respetuosa y sincera, aborda temas como la identidad de género, la discriminación y el amor propio, aderezado con el humor costumbrista ya clásico del dúo.

Show Me a Hero (HBO Max)

Fotograma de 'Show Me a Hero' Cinemanía

Basada en hechos reales, la serie de 6 episodios se desarrolla en la ciudad de Yonkers, Nueva York, en la década de 1980. El joven alcalde Nick Wasicsko (Oscar Isaac) deberá enfrentar la división que se genera entre los ciudadanos cuando se aprueba el proyecto para construir viviendas sociales en una zona habitada principalmente por población caucásica.

A través de una narrativa intensa y emotiva, la serie explora el desgaste que el racismo puede ocasionar en una comunidad, así como el papel de quienes lideran la lucha por la justicia social. Está creada por David Simon (La ciudad es nuestra, The Wire) y es una auténtica joya de la ficción gracias a sus espléndidas actuaciones y la calidad de su producción, como sucede en todas las series que firma Simon.

Godless (Netflix)

Fotograma de 'Godless' Cinemanía

Ambientada en el Salvaje Oeste, Godless sigue la historia de un pueblo dominado por mujeres después de que un derrumbamiento en una mina deje a la comunidad sin hombres. Cuando un notorio forajido aparece (Jeff Daniels), se desencadena un enfrentamiento épico entre las residentes y la antigua banda del criminal.

Una exploración profunda de la masculinidad tóxica y el empoderamiento femenino, que se soporta con las sólidas actuaciones de sus protagonistas y termina de embelesar con el protagonismo de los paisajes infinitos de las llanuras de Santa Fe.

Durante 7 episodios, ofrece una aproximación innovadora al western que sin duda resultará atractiva incluso si nunca has sido un fanático del género.

Love, Death + Robots (Netflix)

Fotograma de 'Love, Death + Robots ' Cinemanía

Creada por Tim Miller (Deadpool) y producida por David Fincher, se trata de una de las propuestas más interesantes de Netflix en los últimos años y que algunos compararon en su momento con Black Mirror, a pesar de sus muchas diferencias.

Aunque tiene ya tres temporadas, estas son independientes, al igual que cada capítulo. Se trata de una antología de 18 cortos creados por diferentes estudios de animación, por lo que cada uno tiene un estilo y personalidad únicos.

Los géneros varían desde el horror hasta la fantasía y la comedia, pasando por la ciencia ficción, por lo que el visionado es muy entretenido, perfecto para ver unos cuantos del tirón. La variedad temática y estética hacen que cada episodio sea todo un descubrimiento.

Watchmen (HBO Max)

Fotograma de 'Watchmen' Cinemanía

En un mundo alternativo, mientras la sociedad se derrumba por culpa de la violencia y el racismo, los superhéroes son considerados criminales, pero en la lucha por devolver la paz a las calles de Tulsa, Oklahoma, deberán elegir bando.

Creada por Damon Lindelof (The Leftovers, Perdidos) y con un total de 9 episodios, es una innovadora y provocativa reinterpretación del icónico cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, tan similar y diferente a la vez, que ha dejado atónita a la crítica profesional.

Con una narrativa compleja y personajes redondos, Watchmen abraza el discurso político mientras ofrece una visión audaz y actualizada del material original, manteniendo su espíritu, mientras agrega capas de significado y relevancia para el público actual.

El colapso (Filmin/Disney+)

Fotograma de 'El colapso' Cinemanía

Esta miniserie francesa creada por Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto retrata una sociedad en la que la falta de suministros provoca un colapso total. A través de sus 8 episodios, todos rodados en plano secuencia, nos muestra distintos escenarios -un supermercado, una gasolinera, una planta eléctrica o una comuna, entre otros- en los que el caos, el egoísmo y la violencia se apoderan de la mente humana.

La corta duración de sus capítulos (20 minutos cada uno) y la intensidad con la que narra las diferentes situaciones, todas llenas de una tensión explosiva, hacen de esta una serie perfecta para ver en maratón.

Todos quieren a Daisy Jones (Prime video)

Fotograma de 'Todos quieren a Daisy Jones' Cinemanía

Creada por Scott Neustadter y Michael H. Weber y basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, esta miniserie se ambienta en los años 70 y sigue a la banda de rock Daisy Jones and The Six en su periplo musical hasta convertirse en un icono de su época.

La hermandad entre los miembros del grupo, pero también sus diferencias, harán de este un viaje emocionante que, con algunos baches, explora en 10 episodios las relaciones entre los músicos en momentos de felicidad y tensión.

La autora de la novela original se inspiró en la mítica banda Fleetwood Mac para dar vida a sus personajes, interpretados, entre otros, por Riley Keough (Mad Max: Furia en la carretera), Sam Claflin (Los juegos del hambre) y Camila Morrone (El abrazo del oso). Una apuesta segura si te gusta la música y atmósfera de aquellos maravillosos años 70.

Demasiado viejo para morir joven (Prime video)

Fotograma de 'Demasiado viejo para morir joven' Cinemanía

Martin Jones es un ayudante a sheriff en el condado de Los Ángeles con una brillante carrera por delante, sin embargo, el asesinato a sangre fría de su compañero le arrastrará a un oscuro y surrealista inframundo dominado por mafias y fuerzas místicas.

Inclasificable, excesivo, visionario, el nuevo niño malo de Dinamarca después de Lars Von Trier… Todo esto se podría decir de Nicolas Windign Refn, el creador de esta miniserie de 10 episodios oscura y magnética que mezcla el género policiaco con el misticismo, todo ello bañado por la luz de neón.

Su estilo inconfundible dio el salto del mundo del cine al de las series con esta propuesta acelerada y macabra que quizás no es para todos los gustos, pero sin duda representa una pieza de artesanía en lo que respecta a su cuidadísima estética.

